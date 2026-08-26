Mercedes busca respuestas tras la caída de ritmo de Antonelli en Zandvoort

Mercedes ha iniciado un "análisis en profundidad" del rendimiento de Kimi Antonellien el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos, después de que el líder del campeonato revelara que había tenido una "segunda mitad difícil" de la carrera, ya que tuvo problemas con el equilibrio de su W17.

Antonelli tuvo un buen comienzo de gran premio. Tras clasificarse tercero, adelantó a su compañero de equipo George Russell nada más salir de la parrilla y se aseguró el segundo puesto antes de que terminara la primera vuelta. Sin embargo, con cada cambio de neumáticos que realizaba, el líder del campeonato encontraba cada vez más problemas con su monoplaza.

"Fue muy extraño porque me sentí bien con los neumáticos medios. Me sentí bastante bien con el primer juego de duros, pero luego, con el segundo, me pareció realmente raro", explicó Antonelli tras terminar segundo, por detrás de Lando Norris, de McLaren.

Ahora, Mercedes ha confirmado que está investigando los problemas a los que se enfrentó Antonelli para intentar llegar al fondo del asunto antes de la próxima prueba en Italia.

"Cada juego de neumáticos presentaba un poco más de sobreviraje que el anterior y estamos tratando de entender a qué se debió", explicó Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes, en el vídeo de análisis del Gran Premio de los Países Bajos del equipo.

"No hemos modificado el coche ni hemos ajustado el equilibrio aerodinámico, que es el tipo de cambio que podría haberlo explicado. Así que estamos analizando los datos a fondo para intentar llegar al fondo del asunto, porque es importante resolver este tipo de cosas antes de la próxima carrera.

"Es evidente que ahora la diferencia en cuanto a rendimiento es muy ajustada. Seguimos esperando a que llegue nuestra gran actualización, que nos ayudará, pero, mientras tanto, va a ser una lucha reñida".

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El líder del campeonato se conformó con el segundo puesto en los Países Bajos Foto de: Pauline Ballet - Fórmula 1

Antonelli afirmó que el problema le dejó con "poca confianza en el coche" hacia el final de la carrera, cuando se veía obligado a defenderse del ataque de la pareja de Ferrari formada por Lewis Hamilton y Charles Leclerc, además de acercarse a Russell.

Al final, como Antonelli y Russell seguían estrategias diferentes, el británico dejó pasar a su joven compañero de equipo, lo que permitió a Antonelli asegurar el segundo puesto y ampliar su ventaja en el campeonato.

"George, ya sabes, tengo que darle las gracias porque me facilitó mucho las cosas", explicó Antonelli. "Pero sigo pensando que probablemente podríamos haber seguido en pista y llegar hasta el final con el mismo juego de neumáticos, porque eso nos puso un poco en riesgo. Además, creo que pusimos a George en riesgo al tener que dejarme pasar y todo eso.

"Pero sigo pensando que, al fin y al cabo, fue una gran ejecución del equipo dadas las circunstancias, y creo que hoy el segundo puesto era lo máximo a lo que podíamos aspirar, porque el ritmo de los McLaren, sobre todo en la segunda mitad, era sencillamente demasiado fuerte".

Mercedes espera poder resolver el problema antes de la carrera de Antonelli en Italia, donde se ha confirmado que sufrirá una penalización de motor como consecuencia de los problemas de fiabilidad que sufrió a principios de temporada.