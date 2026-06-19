Mercedes revela la causa de sus problemas de fiabilidad, pero aún no tiene la solución

Mercedes ha identificado un problema con su batería que está en el centro de sus recientes abandonos en la Fórmula 1, que les han costado caro tanto a George Russell como a Kimi Antonelli, y está trabajando en una solución permanente.

Después de que el Mercedes de Russell se rompiera mientras lideraba el Gran Premio de Canadá el mes pasado, Antonelli sufrió el mismo destino mientras rodaba en segunda posición en el GP de Barcelona el pasado fin de semana. Ambos estuvieron vinculados a un fallo en la batería de la unidad de potencia de Mercedes.

Aunque no está específicamente relacionado con el problema del equipo oficial, el equipo cliente McLaren también ha sufrido una serie de problemas eléctricos: Lando Norris necesitó un cambio de batería durante el fin de semana del GP de Mónaco y abandonó la carrera, señalándose la configuración de la unidad de potencia como la causa de su retiro, mientras que tanto Norris como Oscar Piastri no pudieron arrancar en el GP de China por problemas eléctricos distintos en marzo pasado.

Hablando inmediatamente después del GP de Barcelona, Wolff dijo que Mercedes no puede permitirse esta racha de abandonos en la lucha por los títulos mundiales de F1 y que el equipo "no dejaría piedra sin remover para entender" qué estaba causando la falta de fiabilidad.

Tras diagnosticar el coche de Antonelli después de la carrera de Barcelona, el director técnico de Mercedes, James Allison, dijo que el equipo ha localizado el problema en la batería de su unidad de potencia y que se está trabajando en una solución permanente.

"Creo que cualquiera que siga atentamente este deporte habrá visto que esto ha dejado fuera de combate a algunos coches con motor Mercedes en lo que va de temporada", dijo Allison en el Nu Silver Arrows Radio Show de Mercedes. "No son todos idénticos, pero sí se originan más o menos en la misma zona general de la batería.

George Russell, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Creo que la mayoría de las áreas de riesgo ya se han entendido. Y con un poco de suerte, cuando empecemos a introducir gradualmente los nuevos módulos en la temporada —a la batería la llamamos 'el módulo'—, nuestra suerte como conjunto debería mejorar.

"Obviamente para nosotros, eso es algo importante. Estos abandonos son muy, muy dolorosos."

Hablando de forma más general sobre cómo el equipo diseña y construye piezas teniendo en cuenta la fiabilidad, Allison explicó cómo Mercedes intenta identificar fallos ya sea en pruebas o en bancos de motor para evitar quedar expuesto en las carreras; pero inevitablemente, cuando se lleva todo al extremo y en diferentes condiciones de carrera, pueden aparecer debilidades que antes no se habían identificado.

"Aceptas que habrá fallos. Intentamos asegurarnos de que esos fallos ocurran en las pruebas o en los bancos y de que ocurran lo menos posible cuando estás ahí fuera intentando sumar puntos para el campeonato", dijo Allison.

"Ahora bien, claramente no siempre funciona porque de vez en cuando el coche sufrirá un abandono y eso es definitivamente un fallo de nuestro proceso y de todos nuestros intentos de ofrecer rendimiento sin el inconveniente que conlleva ese rendimiento.

"Pero cuando ocurre un fallo así, entonces en primera instancia y quizá antes de que se entienda por completo, el equipo tenderá a dar un pequeño medio paso atrás para ser más cauteloso con el equipo, exigirle un poco menos, solo para dar un poco de margen de resistencia al material que obviamente está sufriendo.

James Allison, Mercedes Photo by: Erik Junius

"Pero una parte diferente del equipo tratará de averiguar cuál fue la causa raíz de ese fallo para eliminarla en el diseño, demostrarlo y poner sobre la mesa algo que sea lo suficientemente robusto.

"Así que haces una primera intervención que consiste simplemente en tratar de darle una vida más fácil a lo vulnerable, mientras trabajas en una cura adecuada que te permita realmente exprimirlo."

Mercedes no ha dado un calendario sobre cuándo estará lista la "cura adecuada" mientras comienza los preparativos para cuatro fines de semana de carrera en cinco semanas, empezando con el GP de Austria el próximo fin de semana.

Pero dado que sus dos abandonos en Canadá y Barcelona le han costado efectivamente 43 puntos —ignorando los cambios de posiciones para el coche hermano tras los abandonos—, la posición dominante de Mercedes en el campeonato mundial de constructores de F1 se ha reducido a 72 puntos sobre Ferrari.

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