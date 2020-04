Mercedes revela cómo fue el origen del DAS

Mercedes generó intriga en el paddock de la F1 cuando estrenó el DAS en los test de pretemporada, permitiendo a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas ajustar el ángulo de convergencia de las ruedas delanteras desde el cockpit.

Los conductores utilizaban el DAS tirando del volante hacia ellos mientras estaban en recta, y sus rivales se preguntaron si era legal desde el punto de vista técnico, deportivo y de seguridad.

El DAS ya ha sido prohibido para la próxima temporada con el visto bueno de Mercedes a pesar de que los autos de 2020 disputarán también el mundial 2021.

Bottas reveló en febrero que llevaban un año trabajando en el DAS, pero el diseñador jefe de Mercedes, John Owen, ha admitido que la idea surgió de un proyecto diferente que se había probado en el coche incluso antes.

"El sistema DAS nació de las cenizas de otra cosa que habíamos probado y que en realidad llevamos en el auto hace un par de años. Algo que funcionó, pero que no nos dio tanto como esperábamos", explicó Owen en un video en el canal de YouTube de Mercedes.

"Lo dejamos de lado, como otras cosas que probamos y no cumplen con nuestras expectativas. Hay muchas otras cosas como esa que están ahí afuera, dentro del equipo, dentro de las mentes de las personas, proyectos que todos recuerdan".

"El sistema DAS estaba realmente bien. Pensamos, ¿qué tal si pudiéramos hacer algo como esto, qué dicen las reglas? Y las reglas efectivamente no lo impedían. Pensamos que era algo inusual y sorprendente".

"Luego te pones en el lado opuesto y piensas cómo impedirías tú ese concepto, qué argumentos aportaría para tratar de detenerlo".

"Piensas cuáles serían los argumentos de un rival, y lo haces de manera que esquives esos argumentos".

Aunque la FIA había informado a Mercedes de que el DAS era legal, Red Bull había planeado presentar una protesta en el Gran Premio de Australia.

"Creo que con el DAS vimos que, cuando surge algo, la gente ya dice que no es legal", continuó Owen.

"Pero cuanto más personas lo analizan, más personas dicen 'oh OK, tal vez está dentro de las reglas, ¿por qué no lo hemos visto antes?".

"Así que surge la iniciativa de descubrir por qué no es legal, así es la Fórmula 1".

Owen dijo que la naturaleza visual del DAS y la reacción que provocó demostró que los aficionados siguen queriendo que los equipos innoven.

"Lo que demostró el sistema DAS es que en la F1 se ansía ese tipo de innovación, donde de repente el piloto mueve el volante de manera diferente a lo de todos los demás, y pasa algo que no esperábamos".

"Creo que quizás eso es lo que falta, esa innovación visual de la que la gente pueda hablar y entusiasmarse".

"Hay muchas cosas en el Mercedes 2020 que son grandes innovaciones, pero no queremos hablar de ninguna porque son una ventaja competitiva importante".

"Pero hay una de ellos que obviamente es muy visual y se habla mucho de ello".

"Creo que el deporte sería mejor si se generaran más conversaciones así. Provocaría mucho más interés en el deporte".

