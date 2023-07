Mercedes revela su participación en la película de F1 de Brad Pitt

Lewis Hamilton es el productor ejecutivo de la película, que aún no tiene nombre, y el ex campeón del mundo ha desempeñado un papel fundamental a la hora de contribuir a su realización y garantizar la autenticidad del guion.

Un equipo ficticio llamado Apex (11th ) tiene una fuerte presencia en el paddock y se ha hecho cargo de un garaje, como si se tratara de otra escudería durante el fin de semana del Gran Premio de la Gran Bretaña.

Con el apoyo de la organización de la F1, el equipo de rodaje ha instalado sus propias cámaras en algunos de los coches para captar la acción en pista.

Los coches de F2 de la propia producción, que llevan los logotipos de AMG y han sido modificados con la ayuda de Mercedes para parecerse a las actuales máquinas de F1, estarán presentes en la parte trasera de la parrilla antes del GP de Gran Bretaña del domingo. También completarán parte de la vuelta de formación antes de retirarse.

Aunque sus nombres no han sido confirmados, se cree que los coches serán conducidos por Craig Dolby, ex piloto de Superleague Formula, y Luciano Bacheta, campeón de F2 en 2012, que han trabajado mucho en el cine desde que sus carreras se desvanecieron.

Pitt y el coprotagonista Damson Idris también conducirán los coches en algunas secuencias en los próximos meses y han estado recibiendo clases en Silverstone y Paul Ricard.

"Creo que cuando tuvimos las primeras conversaciones, enviamos a Brad a una escuela de conducción en Francia, donde aprendió a pilotar coches de fórmula, desde la F4 hasta la más avanzada", explica Wolff.

El morro del ficticio equipo de Fórmula 1 Apple Orginals de Brad Pitt en el pit lane. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"E intentamos ser útiles con la narrativa. Lewis es productor ejecutivo, así que quería asegurarse de que cuando la película salga, sea lo más realista posible".

"Y nos reímos un poco, pero creo que es una narración muy buena, y el esfuerzo que han hecho, les ayudamos -fue idea de Fred [Vasseur], creo- utilizar un coche de F2 y construir la carrocería a su alrededor para que pareciera un coche de F1".

"Y luego los garajes y el muro de boxes, todo ello, intentamos ser útiles y darles los diseños para que fueran lo más realistas posible. Y ahora como se puede ver es un gran esfuerzo.

"Hablé con el director hace unas semanas y le dije: '¿Dónde estás?', esperando que me dijera que está en Hollywood, pero me contestó: 'Estoy en mi apartamento de Brackley', ¡así que no todo es bueno siendo director de cine!

"Cuando entras en el garaje y ves todo el montaje que tienen detrás, es realmente increíble".

El director del equipo Ferrari, Vasseur, añadió: "Creo que el trabajo realizado en el coche es increíble.

No soy un experto en todas estas cosas, pero cuando entras en el garaje, tienes la sensación de que es un verdadero equipo de F1, y [es] incluso mejor que algunos equipos".

"Es increíble lo que han hecho, y espero que esté al nivel que se espera, porque sería un gran empujón para la F1".

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Foto: Erik Junius

Hamilton, "nervioso" al comenzar el rodaje

Hamilton ha estado muy involucrado en el desarrollo de la película basada en la F1 y, a pesar de los momentos álgidos de su carrera, en la que ha batido récords, reconoció sentirse "nervioso" al comenzar el rodaje.

"Estuve aquí una o dos semanas antes de Austria, viendo los entrenamientos de Brad", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre el inicio del rodaje.

"Es muy emocionante ver que todo está saliendo bien. Y saber que por fin vamos a empezar a rodar este fin de semana, es como si hubiera nervios de forma natural porque es algo en lo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo".

"Y queremos que a todo el mundo le encante y que realmente sienta que encapsulamos la esencia de este deporte. Ese es nuestro objetivo. Espero que podamos hacer que se sientan orgullosos".

Preguntado por el apoyo que la película está recibiendo de la organización de la F1, dijo: "Les estoy increíblemente agradecido. No sé si esto habría sido posible hace más de 10 años, cuando estaba la antigua dirección.

"Quizá no lo habrían considerado un paso importante para el crecimiento de este deporte. Pero ya hemos visto el gran trabajo y el impacto del programa de Netflix y creo que esto lo llevará a nuevas alturas".

Garaje de Brad Pitt para el rodaje el fin de semana Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Así que sí, creo que hay tanta gente en todo el mundo, como ya has visto, que están muy entusiasmados con este deporte, queriendo aprender más.

"Y el hecho de que tengamos a todos los personajes originales en la parrilla, y también a Brad, es genial".

Hamilton restó importancia a cualquier problema con la edad del personaje de Pitt dentro de la historia, a pesar de que el actor cumplió 60 años en diciembre.

"Bueno, en primer lugar, parece que Brad está envejeciendo hacia atrás", dijo Hamilton. "Está estupendo para su edad y, por supuesto, ése fue un gran tema al principio, cuando hablábamos de la primera historia".

"Está muy en forma, ha estado entrenando. Al fin y al cabo, es una película, así que habrá un elemento hollywoodiense que la hará creíble".

"Brad es un actor icónico, siempre ha hecho un trabajo increíble, así que no puedo expresar lo emocionado que estoy de tener a Brad Pitt en la película de F1. Es increíble. Creo que va a hacer un gran trabajo".