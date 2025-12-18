Todos los campeonatos

Mercedes se despide de su exitoso motor de F1 con una demostración

También se introducen nuevos motores con la nueva generación de coches de F1, una razón para que Mercedes diga adiós al exitoso motor híbrido V6.

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:
Mercedes F1

La Fórmula 1 seguirá con el motor híbrido V6 en 2026, pero cambiará considerablemente. Desaparecerá el complejo MGU-H y el motor eléctrico tendrá que entregar ahora el triple de potencia. Así, por primera vez desde 2014, habrá otro cambio importante en el reglamento de motores.

Mercedes dominó la primera parte de esa era híbrida: de 2014 a 2021, acaparó el título de constructores. El propulsor Mercedes sumó 140 victorias, 150 poles y 387 podios en 252 carreras. Por ello, en Brixworth, donde Mercedes High Performance Powertrains desarrolla y fabrica los propulsores, hicieron una pausa para conmemorar esta era tan especial. 

En los terrenos de Brixworth, el piloto reserva Frederik Vesti tuvo el honor de subirse al W05 de 2014 y al W16 de 2025 para realizar sendas carreras de demostración, con los correspondientes donuts incluidos. Además, Mercedes contó con unidades de potencia de todas las temporadas desde 2014.

"Ha sido un día increíble en Brixworth, celebrando nuestros éxitos en la actual era turbohíbrida en la que hemos estado compitiendo desde 2014", dijo Hywel Thomas, director general de Mercedes HPP.

"Rara vez tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que hemos logrado, así que poder hacerlo con tantos miembros de nuestro equipo fue realmente especial. Las estadísticas son notables, y todos los que han participado en Brixworth, Brackley [planta de Mercedes] y nuestros colegas de [socio de combustible] Petronas en Malasia y en todo el mundo, deberían estar legítimamente orgullosos de su contribución. Es la primera vez que rodamos con un F1 aquí en Mercedes HPP, y no podría haber habido un momento más especial".

Mercedes haalde voor de gelegenheid de W05 en W16 van stal in Brixworth.

Mercedes sacó los W05 y W16 en Brixworth para la ocasión.

Foto de: Mercedes-Benz

Vesti disfrutó de las carreras de demostración, a pesar de que tuvieron lugar en condiciones traicioneras - y típicamente británicas. "Ha sido especial celebrar esta notable época de éxitos con nuestros colegas de Mercedes HPP. Tener la confianza de conducir el W05 y el W16, los dos coches que enmarcan esta era, fue fantástico. Me encantó ofrecer un espectáculo a todo el mundo; incluso pude hacer algunos donuts en el coche de 2014 y me divertí muchísimo", reflexionó el danés.

"Fue bastante duro dadas las condiciones de lluvia y el hecho de que Brixworth no es un circuito construido para la ocasión, ¡pero no puedo imaginar una forma mejor de dar las gracias y despedirme de esta generación de coches de motor!".

Laurens Stade
