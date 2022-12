Mercedes tampoco habría resuelto sus problemas sin el tope de gastos

Cargar reproductor de audio

Después de ganar ocho títulos de constructores consecutivos, Mercedes tuvo una campaña complicada hasta 2022, ya que luchó por igualar a Red Bull Racing y Ferrari con las nuevas reglas.

Los pilotos Lewis Hamilton y George Russell se vieron obstaculizados por un problema de porpoising en la primera parte de la temporada, pero a medida que el equipo solucionaba ese inconveniente, se hicieron evidentes problemas más profundos con el coche W13.

El equipo fue capaz de solucionar los problemas al final de la temporada y evitar un año sin victorias, ya que Russell se llevó el triunfo en Brasil, pero ha dejado claro que planea mayores cambios en el coche para el modelo W14 en 2023.

Los equipos se enfrentaron al reto añadido de desarrollar sus nuevos coches bajo el límite presupuestario de 140 millones de dólares para 2022, lo que los obligó a ser más considerados con las áreas en las que centrarse para el desarrollo.

Pero Wolff dijo que no tener un tope presupuestario "no habría supuesto ninguna diferencia" a la hora de resolver los problemas del W13 durante la temporada, creyendo que simplemente era un proceso que sólo podía hacerse gradualmente.

"No nos faltó capacidad, ni herramientas, ni tiempo", dijo Wolff en el podcast Beyond the Grid de la F1.

"Era más bien que necesitábamos ir quitando capa por capa para llegar al fondo del problema. Así que no habría cambiado nada".

Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

Mercedes pensó inicialmente que había remediado el problema del porpoising con su primera gran actualización de la temporada, llevada al Gran Premio de España, después de que tanto Hamilton como Russell mostraran un ritmo alentador.

Pero el problema de porpoising volvió poco después, e incluso estuvo presente en el final de temporada en Abu Dhabi.

Wolff explicó que Mercedes no pudo resolver todos los problemas de rebote con el coche W13, pero que el equipo pensaba que "iba a ser más fácil el año que viene."

"Estamos cambiando parte de la arquitectura y la disposición del coche que debería apuntar en la dirección correcta", dijo Wolff.

"Pero como pasa con estas nuevas regulaciones, a veces descubres un problema y luego te das cuenta de que había otro debajo".

"Tenemos que ser humildes y no tener la sensación de que vamos a volver al campeonato y ganar desde el principio. Lo espero con ansias".

