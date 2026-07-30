Mercedes quedó sorprendido por la "considerable" mejora de McLaren en Hungría

Mercedes quedó impresionado por la victoria de Lando Norris al volante del McLaren mejorado en el Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana, mientras detallaba sus propios esfuerzos para mejorar tanto la fiabilidad como el rendimiento.

Norris puso fin al récord perfecto de poles de Mercedes durante 2026 en Budapest antes de ganar la carrera del domingo para darle al equipo de Woking su primera victoria en un gran premio de la temporada.

Esto llegó después de que McLaren instalara un suelo rediseñado en el MCL40 , algo que Mercedes comentó en su nuevo podcast interno, el Nu Silver Arrows Radio Show.

El subdirector técnico de Mercedes, Simone Resta, dijo: "Sin duda, es una actualización considerable y debe haber tenido un impacto en su rendimiento.

"Pero también, si miras la diferencia entre sus dos coches, también es significativa. Hemos visto, en general, a McLaren como un equipo que ha rendido bien en muchas ocasiones este año, con ciertos altibajos entre los dos pilotos en cuanto a quién es el más rápido.

"Ya hemos visto algunas actuaciones sólidas de Norris cada vez este año. Y quizá estaba en un muy buen momento con el coche y la puesta a punto en estas condiciones y la gestión de los neumáticos, y ejecutó muy bien. Así que creo que probablemente sea una combinación de ambos aspectos."

La temporada actual comenzó con dominio de Mercedes, ganando los seis primeros grandes premios desde la pole, pero Ferrari y McLaren han ganado carreras desde entonces gracias a sus mejoras.

Ahora, tras recuperar 26 puntos en los últimos tres fines de semana, Ferrari está a 72 puntos del líder del campeonato, Mercedes, de cara al parón veraniego.

A pesar de que las regulaciones radicalmente nuevas de chasis y unidad de potencia ofrecían mucho margen para que la parrilla se estirara, Resta dijo que Mercedes esperaba que la competencia fuera tan ajustada como se ha vuelto en los últimos meses.

"Sí, en líneas generales esperábamos eso", dijo el ex de Ferrari. "Claramente, solo empiezas la temporada con interrogantes sobre otros posibles contendientes, pero en realidad se desarrolló como esperábamos.

"Es genial ver a estos equipos desarrollándose quizá en un escenario de desarrollo ligeramente diferente, con distintas mejoras en distintos momentos. Es bueno ver cierta fluctuación de rendimiento, lo que supongo que está haciendo que las carreras sean bastante más interesantes."

Un factor en el avance de la competencia son los continuos problemas de la unidad de potencia de Mercedes y otros duendes de fiabilidad, que le han costado numerosos puntos durante la primera mitad de la temporada.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Resta señaló que el equipo está abordando sus problemas con un "esfuerzo incansable".

"Creo que esto es consecuencia de que el nivel es más alto en la Fórmula 1", añadió el italiano. "Realmente necesitas exprimirlo todo en cada aspecto, y tenemos la suerte de contar con mucha experiencia en el equipo.

"Tenemos buenos procesos, buenas herramientas. Solo tenemos que mantener de verdad nuestro esfuerzo incansable en resolverlos uno por uno con la priorización adecuada.

"Nada emocional, simplemente analizar todos ellos de forma racional, asegurarnos de tener la solución adecuada en el momento adecuado y acelerar este proceso. Seremos un mejor equipo después de solucionar todo esto."

Mientras tanto, Mercedes está sopesando su propio programa de mejoras para la segunda mitad de 2026 después de ver a sus rivales traer paquetes mucho más grandes hasta ahora.

"Esas son las conversaciones que están ocurriendo en este momento", dijo el subdirector del equipo, Bradley Lord. "¿Cuándo traemos el rendimiento que está en el túnel de viento o abriéndose camino por la fábrica en este momento?

"¿En qué carreras introducimos esas mejoras, dónde encajan las cosas con la oportunidad ADUO en la unidad de potencia, también con las mejoras aerodinámicas en el chasis? Y asegurarnos de marcar ese ritmo de la manera correcta y no ponernos la zancadilla intentando casi abarcar demasiado demasiado rápido."