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Fórmula 1 GP de Japón

Mercedes también presenta una decoración especial para el Gran Premio de Japón

Mercedes lucirá una decoración especial para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de 2026.

Fabien Gaillard
Editado:
Decoración especial de Mercedes para el GP de Japón 2026

Tras Racing Bulls y Haas, ahora es Mercedes quien ha presentado una decoración especial para la tercera prueba de la temporada 2026 de F1, el Gran Premio de Japón, que se disputará en Suzuka.

Mercedes ha empezado el año con muy buen pie al ganar los dos primeros Grandes Premios de la temporada, con George Russell en Australia y con Kimi Antonelli en China. Los pilotos y la escudería lideran así los dos campeonatos y llegan como favoritos al país del Sol Naciente.

Para la ocasión, la marca de la estrella lucirá una decoración ligeramente diferente, con la representación de un lobo en el alerón delantero, cuyos dos ojos se encuentran a la altura de los alerones que se bajan cuando se activa el modo de recta y se vuelven a levantar cuando se desactiva.

Este martes se han publicado un vídeo y unas fotos, el primero de los cuales termina con el mensaje "Join the pack", que se puede traducir como "únete a la manada".

 

Esta iniciativa se enmarca en el patrocinio iniciado esta temporada con el fabricante de equipamiento deportivo Adidas, ya que la descripción de las fotos publicadas hace referencia al "Y-3 Wolf Beast". Y-3 es una marca cofundada en 2003 por el diseñador japonés Yohji Yamamoto y por la empresa de las tres bandas.

Se puede ver que el diseño del lobo se presenta de diversas formas y en diversos productos de la gama reservada a Mercedes en su página web oficial o también en la página web de Adidas.

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