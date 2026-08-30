Mercedes "tiene un problema" si continúa la forma de McLaren, dice analista de F1

Alex Brundle ha advertido que Mercedes podría tener un gran "problema entre manos" si McLaren lleva a Monza y más allá su forma ganadora del Gran Premio de los Países Bajos.

Lando Norris consiguió su segunda victoria consecutiva de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Zandvoort. Con mejoras recientes en el coche, el piloto de McLaren superó una carrera caótica para vencer a los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell.

El campeón de 2025 logró ampliar su ventaja y ganar con una diferencia de 11.5 segundos sobre Antonelli.

Brundle argumentó que las características de los próximos circuitos serán una verdadera prueba de si el salto de rendimiento de McLaren supone una amenaza para Mercedes durante el resto de la temporada.

"Hay que decir, sin embargo, que venimos de un par de circuitos done la energía es menos relevante en la forma en que vimos a Mercedes dominar en Silverstone y ser realmente fuerte en Spa", dijo Brundle a F1 TV.

"Van a venir esos circuitos, y ese efecto no ha desaparecido. Será interesante ver cómo esta forma de McLaren, por ejemplo, se traslada a Monza. Si allí es igual, entonces creo que Mercedes tiene un problema entre manos."

En contrapartida, el expiloto de F1 Jolyon Palmer cree que el equipo de Brackley no estará demasiado preocupado por el tardío intento de Norris de luchar por el título.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Inevitablemente, la parrilla iba a compactarse desde Melbourne, y así ha sido con Ferrari, con McLaren, con Red Bull también trayendo mejoras", explicó Palmer.

"Mercedes respondió, ¿no?, en Canadá, donde volvió a alejarse más de la parrilla. Ese fue su único gran golpe real de mejoras. Así que, por lo que oigo, Bakú va a ser su gran oportunidad.

"Obviamente, Monza es un circuito tan atípico que podría favorecerles. Luego vamos a Madrid, que es una incógnita total para todos. Así que Bakú es el que han señalado como objetivo.

"No creo que vayan a perder el sueño por Lando ahora mismo. Parece que está demasiado lejos. Y cuando ves a Kimi seguir rindiendo de forma muy constante, diría que es una posibilidad muy remota para Norris.

"Pero para mí, creo que se podría argumentar que es el piloto de la temporada. Ha hecho muchísimas carreras de primerísimo nivel y ahora tiene el coche que no tenía antes, y simplemente está encadenando victorias."

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