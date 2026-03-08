El ex piloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports Alemania, Ralf Schumacher, afirmó que Mercedes "todavía tiene mucho margen de mejora" a pesar de un contundente Gran Premio de Australia en el inicio de la temporada.

Mercedes bloqueó la primera fila con George Russell en la pole position y su compañero de equipo Kimi Antonelli a su lado en segundo lugar. Si bien el equipo de Brackley tuvo una fuerte competencia por parte de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Russell y Antonelli terminaron la carrera en las mismas posiciones en las que habían comenzado.

Aunque fue un inicio fuerte de la temporada 2026 para Mercedes, Schumacher sostuvo que todavía hay margen para mejorar.

"Mercedes todavía tiene mucho margen de mejora ahí, ambos pilotos. Porque ya parece bastante fácil. Pero, por supuesto, Ferrari fue sorprendentemente bueno, eso también hay que decirlo", dijo a Sky Sports Alemania.

Las regulaciones de 2026 habían sido recibidas con mucho escepticismo antes de la primera carrera de la temporada, pero Schumacher consideró que la acción en el Gran Premio de Australia "fue realmente fuerte".

George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Y la fase inicial, las primeras cinco o seis vueltas, incluso algunas más", continuó. "Los adelantamientos allí fueron realmente fuertes. Así que hay que decirles a todos los críticos de esta nueva reglamentación que —al menos esa parte— fue realmente genial de ver".

Russell admitió que él y el equipo Mercedes habían esperado el efecto "yo-yo" al reflexionar sobre su intensa batalla con el Ferrari de Charles Leclerc en las primeras vueltas de la carrera.

"Teníamos la sospecha de que iba a haber un efecto un poco de yo-yo, y en cuanto uno de nosotros se ponía delante, simplemente parecía imposible mantenerlo", explicó el británico después de la carrera.

Junto a Russell y Antonelli en el podio estuvo Leclerc, que terminó en tercer lugar. El compañero de equipo de Leclerc en Ferrari, Lewis Hamilton, lo siguió de cerca en cuarto, y el campeón de 2025 Lando Norris completó los cinco primeros.

Las fotos de la carrera del Gran Premio de Australia de F1