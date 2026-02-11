"¿La unidad de potencia de referencia? Es la de Red Bull". Así lo afirma Toto Wolff. La víspera del Mundial de 2026 será recordada como la de la saga sobre la relación de compresión, pero a lo que se refiere Wolff es otra historia. Quizás el director del equipo Mercedes exagera un poco para intentar desviar la atención de la unidad de potencia de la estrella, pero no es el único que se ha mostrado sorprendido por el rendimiento del primer motor fabricado en la sede de Milton Keynes.

Hasta ahora, el proyecto nacido bajo la dirección de Ben Hodgkinson es la verdadera sorpresa de los tests de pretemporada. Pocos habrían imaginado que Red Bull sería capaz de fabricar una unidad de potencia capaz de debutar al nivel mostrado entre los tests de Barcelona y el inicio de los de Sakhir. La competencia se sorprende al leer los datos del GPS: en la simulación de carrera completada por la mañana, el monoplaza pilotado por Max Verstappen hizo gala de una gestión de la energía muy eficiente, lo que le permitió mantener picos de velocidad superiores (y no por poco) a los de la competencia.

"Seré sincero", declaró Wolff, "esperaba que fueran menos competitivos de lo que estamos viendo, han hecho un trabajo realmente excelente. El monoplaza y la unidad de potencia son actualmente el punto de referencia... y luego, por supuesto, está Max en ese coche, por lo que es un paquete temible".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Poco después de pronunciar estas palabras, se le pidió a Wolff que reiterara el concepto, para evitar malentendidos: "Lo confirmo, en este momento ellos son la referencia. En las vueltas completadas esta mañana por Max, se ha visto que son capaces de utilizar mucha más energía en todas las rectas, no solo en comparación con nosotros, sino con todos. Y no en una sola vuelta, sino en toda una secuencia".

"Ya lo habíamos notado en una sola vuelta", añadió Wolff, "pero hoy hemos visto una secuencia de diez vueltas consecutivas, y en cada una de ellas siempre tenían la misma disponibilidad de energía en las rectas. Dicho esto, estamos en el primer día de pruebas aquí en Baréin: sabemos que algunas cosas podrían cambiar, pero hoy no tengo ninguna duda sobre su potencial. Por el momento, nosotros no conseguimos tener ese control de la energía".

¿Es esta una fiel representación de la situación o el enésimo capítulo de la historia relacionada con la relación de compresión? La respuesta también viene de las indicaciones recogidas en el paddock: otros equipos, alineados contra Mercedes en la saga de la "relación de compresión", están de acuerdo con la opinión de Wolff sobre el potencial de la unidad de potencia de Red Bull.

Un aspecto difícilmente discutible es la fiabilidad: Verstappen cerrará la jornada con más de cien vueltas a su activo, en línea con Lindblad. Un trabajo impresionante. Luego habrá que esperar al momento de la actuación absoluta para comprender si la de Wolff ha sido una jugada estratégica en una partida de ajedrez o una lectura lúcida de los valores en el campo.

