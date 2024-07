Cómo Mercedes pasó de un viernes desastroso a ganar en Bélgica F1

El lenguaje corporal de Lewis Hamilton y George Russell mientras subían los escalones de la parte trasera de sus camiones de ingeniería después de la segunda sesión de entrenamientos de F1 en Bélgica lo decía todo.

Las cabezas mirando hacia abajo y los hombros caídos, mientras subían en espiral, estaba claro que había sido un mal día para Mercedes.

Tras llegar a Bélgica con un atisbo de confianza en que las características de la pista de Spa-Francorchamps y un suelo mejorado podrían ponerlo en la lucha grande, el primer día de actividad había traído un duro baño de realidad.

El W15 estaba fuera de ritmo, a más de un segundo de la referencia. Peor que eso, el coche no se sentía bien en absoluto.

Como Hamilton resumió a los medios más tarde: "Ha sido un día bastante malo. No sé qué decir. Obviamente, se ha sentido muy bien en el último par de carreras, y simplemente se sintió completamente diferente".

El mayor problema al que se enfrentó Mercedes fue que no había una explicación realmente obvia de lo que estaba pasando.

En los primeros entrenamientos, el equipo había tenido problemas en el revirado sector dos en comparación con McLaren y Red Bull, así que, para la FP2, optó por cambiar su enfoque para mejorar su rendimiento allí.

Pero todo lo que hizo fue perjudicar su velocidad en línea recta en el primer y tercer sector - con datos que sugieren que estaba perdiendo hasta 0,9 segundos sólo en las rectas.

Después de haber tenido un equilibrio tan perfecto en las últimas carreras, que había demostrado ser fundamental para conseguir podios y victorias, Mercedes se encontró en una situación completamente diferente en la que no tenía una explicación obvia de lo que había ido mal.

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Foto: Erik Junius

Mientras el trabajo de ingeniería continuaba durante la noche en la fábrica de Brackley, y el simulador seguía funcionando hasta altas horas de la madrugada, la conclusión fue que para el resto del fin de semana del GP de Bélgica era necesario volver a lo que se conocía.

Eso significó abandonar primero el nuevo suelo que habían traído, porque no podían estar totalmente seguros de que no se hubiera introducido alguna consecuencia no intencionada en la aerodinámica o el equilibrio.

Además, Mercedes llegó a la conclusión de que tenía que reducir algunos reglajes mecánicos por los que había optado para intentar sacar más partido al coche y afrontar mejor las secciones de alta velocidad de Spa.

Como explicó el director del equipo, Toto Wolff: "El viernes no fuimos competitivos. Pero no había una dirección clara sobre lo que era. Y honestamente, debo admitir que el trabajo nocturno que se hizo del viernes al sábado en Brackley, en el simulador, y también aquí en la parte de ingeniería fue la clave".

"Cambiamos muchas cosas para el viernes. Fue una desalineación mecánica de lo que pensábamos que haría el coche. Así que le pusimos remedio".

Los cambios, los retoques mecánicos de puesta a punto y la vuelta al viejo suelo, devolvieron al W15 al lugar feliz en el que había estado en la pista de Silverstone, también de alta velocidad como Spa, pero sólo la carrera en seco del domingo lo puso de manifiesto.

Y al igual que el GP de Gran Bretaña había puesto dejado a la vista cómo la forma de los mejores equipos puede fluctuar en función de la meteorología, también lo hizo el rendimiento entre la lluvia del sábado en Spa y el sol del domingo, donde Mercedes tuvo la ventaja.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1ª posición, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2ª posición, vierten champán sobre el delegado de Mercedes AMG en el podio. Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Como dijo Hamilton después de la carrera "Hoy ha sido literalmente la noche y el día diferentes. El viernes, fue bastante desastroso para los dos y estábamos realmente luchando con el equilibrio".

"Y hoy, el coche ha cobrado vida, y me ha sorprendido mucho, en primer lugar, ponerme en cabeza y luego alejarme de todos".

Russell, que terminó primero en la carrera, pero que más tarde sería descalificado por el bajo peso de su coche, se esforzó en explicar que la transformación de Mercedes se debió simplemente a que el equipo fue capaz de poner su coche en la ventana de funcionamiento correcta.

Y por eso no tiene dudas de que el nuevo suelo que se abandonó después del viernes estará de vuelta.

"Tenemos un montón de cosas con las que podemos jugar, y creo que simplemente lo teníamos en la ventana equivocada el viernes", dijo el británico antes de ser descalificado.

"Obviamente dimos marcha atrás en el suelo porque también queríamos descartar eso. Pero no tengo ninguna duda de que en Zandvoort volveremos al nuevo paquete aerodinámico y pondremos el coche en una ventana ligeramente diferente mecánicamente".