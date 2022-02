Russell: "El Mercedes W13 se sintió como en el simulador"

Cargar reproductor de audio

Luego de la presentación del nuevo coche de Mercedes el viernes por la mañana, Russell fue el encargado ayer de realizar la primera salida a pista con el W13 como parte de un shakedown de 100 km permitido por el reglamento.

Después de su tiempo en pista, Russell cedió el coche a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, dando a ambos pilotos de Mercedes la oportunidad de probar el nuevo modelo antes del inicio de las pruebas en Barcelona la próxima semana.

El año 2022 marca el inicio de una nueva era técnica para la F1, con el cambio en la filosofía aerodinámica de los coches que deja a muchos sin saber cómo se sentirán en la pista, ya que hasta ahora sólo se había confiado en el simulador.

El test de Russell en Silverstone se produjo durante una fuerte tormenta en el Reino Unido que ha cerrado varias redes de transporte y ha provocado ráfagas de viento de hasta 195km/h.

El ex piloto de Williams dijo que el viento fue "una absoluta locura", pero que "se las arregló para mantener el coche en el asfalto".

"El coche se comportó, diría que en gran medida, como esperábamos, pero igualmente con estas condiciones, en mojado y con el viento, no hay una gran cantidad de cosas que puedas tomar", dijo Russell.

"Hasta ahora, estamos en un buen lugar, y creo que estamos en una buena ventana de cara a Barcelona".

Cuando Motorsport.com le pidió que ampliara la diferencia entre el coche en la pista y sus sensaciones en el simulador, Russell dijo: "Estuvo muy en línea con lo que vimos en el simulador, y voy a volver y correlacionar esta tarde".

George Russell, Lewis Hamilton, Mercedes, Toto Wolff, jefe de equipo y CEO, Mercedes AMG. Photo by: Mercedes AMG

"Pero va a ser un proceso de aprendizaje constante. Creo que todos vamos a tomarnos el día de hoy con una pizca de sal y simplemente vamos a seguir con el programa, asegurándonos de que el coche funcione bien, los pilotos estén cómodos, y estemos en el mejor lugar posible de cara a Barcelona".

Russell se embarcará en su primera temporada completa con Mercedes en 2022, habiéndose unido al programa de pilotos juniors del equipo en 2017, cuando corría en la Fórmula 3.

El británico ha pasado los últimos tres años corriendo para Williams, pero ha seguido siendo un elemento recurrente por parte de Mercedes, incluyendo haber reemplaado a Hamilton en el Gran Premio de Sakhir 2020 cuando el británico enfermó de COVID-19.

Aunque Russell ha conducido un coche de F1 de Mercedes cada año desde 2017, admitió una sensación especial cuando sacó el W13 para su primera salida a pista el viernes.

"Se me puso la piel de gallina cuando el coche se encendió por primera vez", dijo Russell.

"Lo he conducido tantas veces, tantas vueltas en el simulador. He visto tantos dibujos de él. He tenido muchas reuniones sobre él, pero no hay nada como ir a un circuito".

"Casi me devuelve a mis orígenes, ya sabes, un día frío y húmedo con viento en Silverstone, pero aquí con el equipo Mercedes F1".