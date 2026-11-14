Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Mercedes y Audi presentan colecciones de adidas para el Gran Premio de Las Vegas de F1

Las colecciones Mercedes Neon Lights y Audi After Hours ya están disponibles a través de adidas.com

Lydia Mee

Publicado: 14 nov 2026, 15:14

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Cartel de "Welcome to Las Vegas"

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mercedes y Audi presentaron colecciones especiales para aficionados de adidas de cara al próximo Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

La línea de Mercedes se llama "Neon Lights", mientras que la de Audi lleva el nombre de "After Hours". Ambas colecciones ya están disponibles a través de adidas.com, y las prendas listadas en la tienda de Estados Unidos de la marca tienen precios que van de $30 a $200.

Los artículos más caros son las prendas de abrigo. La chaqueta de Las Vegas de Mercedes y la chaqueta bomber de Las Vegas de Audi cuestan $200 cada una.

La colección de Mercedes es la más grande de las dos. Junto con la chaqueta, incluye una sudadera con capucha de $120, una camiseta de manga larga de $95, shorts de $60, una gorra de piloto de $55, una gorra de carrera de $50 y camisetas de $40 y $45.

La línea de Audi cuenta con una gorra de piloto de $55, dos camisetas gráficas de $45 cada una y una bolsa de $30.

Los dos equipos llegan a Las Vegas en posiciones muy diferentes. Mercedes aseguró el campeonato de constructores 2026 en el Gran Premio de Brasil. Audi, en su primera temporada como equipo oficial tras tomar el control de Sauber, ocupa actualmente el octavo puesto en la clasificación con 28 puntos. La escudería alemana está tres puntos por detrás de Haas.

Kimi Antonelli, de Mercedes, consiguió el título de pilotos en el Gran Premio de México, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia de la F1. Su compañero de equipo George Russell está actualmente en la lucha por el segundo lugar del campeonato, situado tercero por detrás de Max Verstappen, de Red Bull.

Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg, de Audi, ocupan actualmente los puestos 14° y 15° en la clasificación de pilotos, ambos con 14 puntos.

El Gran Premio de Las Vegas se disputa del 19 al 21 de noviembre y es la primera de las tres rondas finales de la temporada, antes de Qatar y Abu Dhabi.

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