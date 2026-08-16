Mercedes ya no necesita a Max Verstappen, dice Steiner
Guenther Steiner cree que Mercedes quizá ya no necesite perseguir a Max Verstappen al tener a Kimi Antonelli.
El exdirector del equipo Haas de Formula 1, Guenther Steiner, cree que la necesidad de Mercedes de fichar a Max Verstappen se ha desvanecido, sugiriendo que la escudería de Brackley ya ha encontrado "al próximo Max Verstappen" en Kimi Antonelli.
El futuro de Verstappen en la F1 ha sido objeto de rumores en el paddock desde hace tiempo, especialmente con Red Bull teniendo dificultades para mantenerse al nivel de Mercedes en la parte delantera de la parrilla en 2026. El neerlandés ha sido vinculado con el equipo dirigido por Toto Wolff y, más recientemente, con McLaren.
Durante una entrevista en el podcast Up To Speed con el expiloto David Coulthard y la creadora de contenido Jolie Sharpe, Steiner habló de las opciones realistas disponibles para Verstappen si decide dejar la escudería de Milton Keynes.
"Lo que creo que es el problema para Max en este momento es que si me lo hubieras preguntado hace tres o cuatro días, diría que ir a McLaren es un movimiento lateral; después [del Gran Premio de Hungría], quizá no sea un movimiento lateral, pero las cosas han cambiado desde entonces", explicó Steiner.
"Si Max va a algún sitio, obviamente quiere ir a algún lugar que sea mejor que Red Bull, y no hay muchos equipos mejores que Red Bull.
"Quizá Red Bull en este momento no está donde quiere estar, en la vanguardia como hace unos años, pero sigue siendo uno de los cuatro grandes equipos buenos. Los asientos están ocupados en Ferrari. En Mercedes, creo que ahora han encontrado al próximo Max Verstappen. Así que quizá no necesiten al verdadero Max Verstappen en este momento."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
Steiner argumentó que Red Bull todavía tiene una ventaja sobre McLaren, ya que tiene su propia unidad de potencia, mientras que la escudería de Woking es un equipo cliente de Mercedes.
"Luego estaba McLaren, pero McLaren hasta hace unas carreras, era como: ¿realmente son mejores que Red Bull? Porque creo que Red Bull tiene una ventaja. Ahora tienen su propio motor, lo cual es una ventaja.
"Si tienes el motor de fábrica, quiero decir, McLaren lo está haciendo muy bien con un motor cliente de Mercedes. Pero al final, [McLaren] sería la única posibilidad [para Verstappen], y no sé si esa posibilidad siquiera existe.
"Existía el rumor de que quizá Oscar podría ir a Red Bull, pero creo que eso es lo más importante para Max: si Max va a algún sitio, quiere ir al mejor equipo disponible."
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