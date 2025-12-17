A quienes recuerden a Max Verstappen hasta hace dos temporadas seguramente les costará creer a un tipo que no solo está completamente centrado en las carreras, sino también interesado en dispensar consejos a los jóvenes que acaban de llegar a la Fórmula 1.

A sus 27 años, cuatro títulos mundiales más el que se le acaba de escapar este año tras un regreso trascendental, el holandés de Red Bull Racing se ha convertido literalmente en un hombre. Una persona mucho más madura, capaz de leer mucho mejor cada situación en la pista y también de ser un apoyo para aquellos que, como los muchos novatos que han debutado este año en la Fórmula 1, necesitaban un consejo, una palmadita en la espalda, una palabra de ánimo tras errores más o menos graves.

Todo ello le ha llevado a convertirse en "el papá de los novatos". Sigue siendo impresionante sólo escribirlo (e, imaginamos, también leerlo). Pero es un síntoma de varias cosas que Max ha vivido en los últimos años, desde las deportivas hasta las familiares, con la paternidad y una conciencia muy diferente a la que tenía hasta que ganó su primer título mundial en 2021.

Hablando de Verstappen como consejero de juventud estaban dos novatos, Gabriel Bortoleto y Andrea Kimi Antonelli. Ambos, dentro de las posibilidades de sus respectivos monoplazas, han alternado excelentes resultados con momentos de dificultad. Y Max, al igual que otros colegas más experimentados, nunca ha dejado de prestarles su apoyo.

"Mi familia en Brasil es sencillamente fantástica. No han podido viajar mucho este año para venir a verme, pero las carreras a las que han asistido siempre han sido especiales. Y también otros pilotos, como Fernando (Alonso) y Max (Verstappen) me han dado mucho apoyo entre bastidores. Así que sí, ha sido fantástico", dijo Bortoleto.

Antonelli podría haber tenido una relación aún más estrecha con Max, ya que se vio involuntariamente atrapado en la lucha por el título cuando fue adelantado en Qatar por Norris a dos vueltas del final.

Al final del Gran Premio de Abu Dabi, con el título perdido, Verstappen animó a Antonelli, que había acudido a él para disculparse por el incidente en Lusail a pesar de que fue totalmente involuntario.

"Sí, me dio su apoyo", dijo Andrea Kimi hablando de Verstappen. "Creo que Max ha apoyado mucho a todos los novatos? ¿Cómo le llaman? El papá de los novatos. Pero ha estado fantástico. Lewis (Hamilton) también. Pero todos, para ser sincero, parecían acoger con agrado el hecho de que hubiera tantos novatos en la parrilla".

"Mostraron su apoyo a su manera, y también estaba mi familia. Fue genial, y creo que ese es el tipo de apoyo que necesitas, especialmente en tu primer año en la Fórmula 1".