Mi trabajo en F1: Maestro de ceremonias del podio

Mi trabajo es…

Mi trabajo es ser el maestro de ceremonias, así es como lo llama la FIA. En realidad, igual que los pilotos necesitan superlicencia para competir en la Fórmula 1, también la emiten para las personas que trabajan en puestos clave de la organización. Y uno de esos puestos es el de maestro de ceremonias.

La mayor parte de mi tiempo en el trabajo es para Formula One Management, pero esa parte de maestro de ceremonias en el podio es un papel de la FIA, así que lo hago bajo la superlicencia de la FIA, lo que significa que durante esos 10 minutos trabajo para ellos.

Mi horario en un fin de semana de carreras...

Ocupado entre dos trabajos. De nuevo, si hablamos de podio, mi horario se centra principalmente en el domingo. Y antes de ese momento tengo que establecer lo que está sucediendo ese día. Tratamos de entender qué autoridades van a entregar los trofeos a los ganadores en el podio.

Voy a ver a los organizadores del evento, y miramos juntos quién va a asistir. Obviamente, a veces hay cambios de última hora, por lo que tenemos que adoptar contramedidas. Pero en algún momento debemos tomar la decisión definitiva. Una vez tomada, me aseguro de que todo siga el camino que fue aprobado, y que todo el mundo esté en el sitio que tiene que estar en la entrega de trofeos. Y que cada uno entregue el trofeo que toca al piloto que corresponde.

El podio del Gran Premio de Rusia de 2019. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

De lo que me tengo que asegurar siempre es de que todo permanezca dentro del protocolo. Me encargo también de todas las carreras de apoyo antes de la de F1. Es un buen entrenamiento para todos. No es un trabajo de una sola persona, tenemos un equipo, y tenemos que asegurarnos de que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. A pesar de que siempre es el mismo procedimiento, tenemos que comprobar cada vez que todo está en su sitio y va a salir bien.

Lo más importante de mi trabajo…

Hay dos partes. En primer lugar, existe un protocolo del lado deportivo de la ceremonia, que incluye la entrega de los trofeos y el himno nacional. Esa parte está muy regulada. Luego está la parte más de espectáculo, con el champán, la música y todo eso. Para mi es muy importante mantener esos dos elementos separados. Tengo que asegurarme de que el protocolo se sigue de forma escrupulosa, y una vez que la parte deportiva se ha cumplido, que los pilotos se diviertan con la celebración. Eso es algo que tenemos que entender.

El timing es muy importante. La entrega de trofeos es algo que no queremos que se interrumpa y debe ser puntual. Cuando los pilotos llegan al parque cerrado, un representante de la FIA los guía y lleva el procedimiento de pesaje. Después de eso van directamente a la sala trasera del podio, donde me encuentro con ellos y de ahí ya pasan al podio.

Tres herramientas sin las que no podría trabajar…

El primero es el protocolo. Como he dicho antes, las directrices para la parte deportiva son muy estrictas. Todo en la F1 tiene sus reglas. Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo las sigue. Siempre doy a conocer a las autoridades lo que deben hacer, lo que van a hacer y cómo. Y la forma de actuar cuando toque el himno nacional y se entreguen los trofeos.

Ceremonia en el podio Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Obviamente, para la mayoría de ellos es su primera vez en el podio, bajo los focos, por lo que necesitan tener confianza y saber lo que van a hacer. Es bastante simple, pero debemos asegurarnos de que nada salga mal. Estoy ahí para ayudarles. Siempre hay marcas del lugar donde deben estar, le digo dónde estar y por dónde ir y así sucesivamente.

La segunda herramienta es mi corbata. También es muy importante. Y claro que necesito un equipo detrás de mí.

Gente con la que siempre estoy en contacto…

Hay personas operativas que montan todo, la gente de la TV, que obviamente están dirigiendo todo desde la perspectiva de la televisión, y hay gente del deporte y de control de carrera. Tengo que asegurarme de que si hay un cambio de último minuto estoy al tanto de ello. Tengo la radio y siempre estoy en contacto directo con las partes involucradas.

Cuando no estoy en el circuito...

Trabajo en la preparación de los próximos eventos. Tres meses antes de cada carrera tenemos que conseguir todas las propuestas de los trofeos, y deben pasar por un proceso de aprobación. Queremos que los trofeos coincidan con nuestras directrices. Porque también es muy importante. El trofeo necesita ser prestigioso, que lo quieran los pilotos y los equipos, que se sientan orgullosos de ganarlos. Así que tenemos que asegurarnos de que siempre están al nivel que queremos que estén.

Sin mí...

Siempre digo que es un trabajo de equipo, así que si hago mi trabajo bien no debería ser un problema que me reemplacen. La siguiente persona debe escoger el protocolo a seguir, y seguirlo. Sólo soy la parte visible de una larga cadena.

La Fórmula 1 es...

Empecé a trabajar aquí en 1997 y hago las ceremonias del podio desde China 2009. Para mí la Fórmula 1 es precisión y atención a los detalles. Es así para los equipos y es así para mí también cuando hago mi trabajo.