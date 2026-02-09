Quién dirigió y cuánto costó el anuncio de Cadillac F1 que Michael Bay intentó bloquear

El desembarco de Cadillac como el undécimo equipo de la Fórmula 1 ha redefinido los estándares de marketing en el Gran Circo, pero también ha traído problemas poco pensados que han involucrado a uno de los directores más reconocidos del cine: Michael Bay, particularmente recordado por las películas de Transformers.

A través de un spot de 15 millones de dólares durante el Super Bowl LX, la estructura estadounidense reveló su primer monoplaza para 2026 o, al menos, el diseño, dado que el nombre del chasis sigue siendo un misterio. Sin embargo, la espectacularidad visual no estuvo exenta de drama legal: mientras los Patriots y Seahawks se enfrentaban en Santa Clara, una demanda del director Michael Bay sacudía los tribunales con el objetivo de detener la proyección del comercial.

Bay presentó una acción legal de última hora alegando que Cadillac y su agencia plagiaron su "estética visual y técnicas de cámara registradas". Según The Athletic, el director de Transformers afirma que, tras no concretarse un acuerdo para que él dirigiera el comercial, la marca produjo una pieza que es una “copia al carbón” de su estilo cinematográfico. Desde General Motors (GM), la respuesta fue contundente, calificando la demanda como una “distracción sin fundamentos” y asegurando que el film es una “celebración original de la ingeniería americana”.

¿Quiénes grabaron el comercial de Cadillac F1?

En el comunicado de prensa emitido por Cadillac tras la emisión del comercial, la marca automotriz quiso dejar en claro quiénes eran los autores del audiovisual. La pieza finalmente fue dirigida por Sam Piling, un cineasta conocido por transformar ideas simples en declaraciones visuales viscerales.

Lejos del caos explosivo de Bay, Piling optó por un enfoque de "artesanía cinematográfica y contención musical", con una banda sonora del influyente compositor Max Richter. El resultado es un video dinámico donde se observa el monoplaza de doble cara: por un lado negro y otro blanco que simbolizan un equilibrio entre la determinación y la ambición, utilizando el logo de Cadillac en un degradado que evoca velocidad incluso con el auto detenido.

Un hito estratégico: "Más que una simple decoración"

Para la cúpula de Cadillac y General Motors, este lanzamiento no es solo un ejercicio de relaciones públicas, sino la validación de un proyecto que ha superado años de obstáculos políticos ante Liberty Media y la FIA.

“Esta decoración representa mucho más que un esquema de pintura; representa quiénes somos y qué aportamos a la Fórmula 1”, afirmó Dan Towriss, CEO de Cadillac F1 Team Holdings. “Elegir el Super Bowl y el corazón de Times Square es una forma de introducir nuestra identidad en la intersección del rendimiento, la cultura y el entretenimiento”.

Por su parte, el presidente de GM, Mark Reuss, subrayó la importancia de este paso hacia el debut en Melbourne 2026: “Presentar nuestra decoración oficial es un hito enorme en un viaje que comenzó hace años: ganar nuestro lugar en la parrilla, armar un equipo de clase mundial y desarrollar un auto de carreras digno de la Fórmula 1”. Reuss añadió que este vehículo es el escaparate de la “innovación, el espíritu y el orgullo estadounidense” que planean llevar al escenario global.

Finalmente, Graeme Lowdon, director del equipo, destacó la audacia de la presentación: “Somos un equipo construido sobre una ambición audaz... hoy exhibimos esos valores al aprovechar uno de los eventos deportivos más significativos del mundo de una manera que nunca antes había sido hecha por un equipo de Fórmula 1”.