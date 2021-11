La primera vez que Todt escuchó hablar de un tal Schumacher

Cada uno en su rol, juntos protagonizaron una de las eras más exitosas de la historia de la Fórmula 1 a principios de los 2000, cuando Schumacher y Ferrari, con Todt como jefe de equipo, dominaron la máxima categoría ganando cinco campeonatos de pilotos consecutivos y seis de constructores, sumando el título de 1999.

La relación de trabajo se transformó en una cercana amistad y actualmente Todt es de los pocos que tienen acceso a visitar a Schumacher en su residencia fuera de la familia del ex piloto alemán.

En una reciente entrevista con beIN SPORTS, el actual presidente de la FIA recordó su primer encuentro con Schumacher, que tuvo lugar mucho antes que estampara su firma para correr con Ferrari en la F1 en 1996. Incluso fue antes del debut del alemán en la máxima categoría.

"Creo que la primera vez que me encontré con él fue en 1991 en el aeropuerto de Osaka, en Japón. En aquella época él corría para Mercedes en el Campeonato de Sports Cars y yo era el jefe del equipo Peugeot", recordó Todt.

"Creo que fue la primera vez que lo vi. Habíamos ganado la carrera, y recuerdo que un piloto había hecho un stint extremadamente brillante y pregunté quién era. Me dijeron que era un joven piloto llamado Schumacher".

La carrera a la que se refiere Todt tuvo lugar el 14 de abril de 1991 en Suzuka y fue ganada por el equipo Peugeot Talbot Sport que comandaba el francés con los pilotos Mauro Baldi y Philippe Alliot, mientras que Schumacher se lució con el coche del Team Sauber Mercedes que compartía con Karl Wendlinger antes de tener que abandonar la competencia.

Michael Schumacher y Jean Todt celebran la victoria y el título en Japón 2000. Photo by: Sutton Images

Preguntado si congeniaron rápidamente una vez que Schumacher llegó a Ferrari en la Fórmula 1, Todt respondió: "Sí, inmediatamente. Porque creo que teníamos la misma ambición, el mismo enfoque de trabajo, de compromiso. Y entonces comprendimos que nos necesitábamos mutuamente".

"A menudo tuvimos momentos difíciles, pruebas difíciles de pasar, en las que siempre permanecimos muy unidos. Fuera del trabajo, como a él no le gusta perder y a mí tampoco, si jugábamos al backgammon, o juegos de este tipo, podíamos tener un poco de tensión, pero era realmente fuera del trabajo".

Pese a los siete campeonatos del mundo obtenidos por Schumacher en la F1, un récord que el año pasado igualó Lewis Hamilton y esta temporada podría superar, Todt no cree justo colocar al alemán como el mejor piloto de la historia.

"No. Nunca lo he considerado el mejor piloto de la historia, porque creo que es muy difícil decirlo. La Fórmula 1 celebró su 70º aniversario no hace mucho. Creo que hay mejores pilotos en diferentes épocas. Recordamos a Fangio, que fue el mejor piloto de su época. Michael fue el mejor piloto de su época. Hoy podemos decir que Hamilton es el mejor piloto de su época. Pero estuvo Jim Clark, que fue el mejor piloto de su tiempo", explicó.

"A menudo, durante diez años, se puede decir que hay un piloto que ha destacado. Luego, es cierto, puedes intentar cuantificarlo a través de los títulos, pero en la época de Fangio había ocho Grandes Premios al año. Podías cambiar de coche durante la carrera, podías tomar el coche de tu compañero de equipo. El sistema de puntos era diferente. Las cosas son diferentes, así que no creo que se pueda comparar. Pero creo que eso es cierto en cualquier deporte", finalizó.