Lewis Hamilton y George Russell soportaron un difícil primer día de entrenamientos en Barcelona, ya que Mercedes finalmente logró que su nuevo paquete de actualización W14 funcionara correctamente.

Las dificultades incluso dejaron a Hamilton con la sensación de que no llegaría a la Q3 en la calificación porque el coche era muy difícil de manejar.

Pero una sesión de simulación nocturna para Mick Schumacher en la fábrica de Brackley de Mercedes el viernes ayudó a desbloquear la respuesta que el equipo necesitaba para su puesta a punto y, en última instancia, estableció el rumbo para su primer doble podio de la temporada.

Hablando después de la carrera, el siete veces campeón de mundo Hamilton dijo que Schumacher tenía que atribuirse el mérito de ayudar a dar el paso adelante que Mercedes necesitaba después del primer día de entrenamientos.

"El viernes fue una verdadera lucha con el equilibrio, estaba fuera de la ventana", explicó Hamilton. “Fue muy difícil de manejar, muy impredecible. Y luego hicimos un gran trabajo durante la noche.

“Tenemos un gran equipo, con Mick de regreso en el simulador el viernes por la noche, e hizo un gran trabajo, lo que nos ayudó a tomar el camino correcto el sábado”.

Russell, que subió desde el puesto 12 en la parrilla para terminar tercero, dijo que desde el sábado en adelante, el Mercedes se había sentido mejor que nunca en Barcelona, a pesar de que tuvo algunos problemas con el manejo en la calificación.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images