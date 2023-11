Mick Schumacher descarta correr en la Fórmula E

Mick Schumacher ha pasado una temporada completa de Fórmula 1 al de las pistas como piloto de reserva del equipo Mercedes, que firmó al alemán tras su salida de Haas, donde corrió dos años en la máxima categoría.

Schumacher, de 24 años, estuvo vinculado a Williams previamente este año, pero las posibilidades de conseguir un asiento allí se han reducido considerablemente. E

l jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, también insinuó en varias ocasiones que tener un lugar en la F1 en 2024 sería difícil para Schumacher, por lo que el alemán ha empezado a buscar más lejos.

Ante esa situación, parece que el hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher continuará su carrera en el Campeonato Mundial de Resistencia en Alpine el próximo año. Recientemente, Schumacher llevó adelante una prueba con la marca francesa en Jerez y, según parece, el equipo quedó muy impresionado.

Muchos pilotos que compiten en el WEC también lo hacen en la Fórmula E. Sin embargo, Mick Schumacher no planea seguir ese camino.

"Voy a ser muy honesto, pero no", dijo al ser preguntado por Tutto Motori si el campeonato eléctrico podía ser una opción. "Me gustan los motores, me gusta el combustible, así que definitivamente no. Quién sabe lo que nos deparará el futuro. Quién sabe, puede que cambie de opinión si conduciera un coche. Sin embargo, me gustan los coches de la vieja escuela, un motor V8, el olor, las llamas y todo lo que conlleva. Eso es lo que me interesa", afirmó el alemán.

De esta manera, parece que el futuro de Schumacher como piloto titular será exclusivamente en el WEC, posiblemente manteniendo su lugar de reserva en Mercedes.

Este año, Schumacher pasó mucho tiempo en el simulador de Mercedes en Brackley. Tenía algunas esperanzas de subirse al W14 ya en los test invernales de Bahréin, pero esa posibilidad no se materializó.

Su primera conducción real del coche de 2023 de la marca alemana se produjo poco después del Gran Premio de España, donde completó una prueba de neumáticos para Pirelli en el Circuit de Barcelona-Catalunya.