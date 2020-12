Schumacher, "listo" para debutar en Abu Dhabi si es necesario

Haas anunció oficialmente a Mick Schumacher este miércoles como piloto titular para la Fórmula 1 2021 y también confirmó que participará en la FP1 del viernes en Abu Dhabi, cuando ya estará libre compromisos con la Fórmula 2.

El piloto reserva, Pietro Fittipaldi, sustituirá a Grosjean en el GP de Sakhir de este fin de semana, y por el momento el plan es que el francés esté de vuelta para la final de Abu Dhabi.

Grosjean recibió el alta del hospital este miércoles por la mañana, y continúa su recuperación de las quemaduras en sus manos en un hotel de Bahréin.

Aunque la decisión sobre la participación de Grosjean no se tomará hasta la próxima semana, Mick Schumacher dice que le encantaría debutar de manera anticipada si surge la opción.

"Creo que es genial si consideran que estás listo para hacerlo", dijo el alemán. "Yo siento que sí lo estoy. Obviamente, tienes tres entrenamientos libres, en los que tienes tiempo para aprender".

"Sería un desafío, pero, sin duda, creo que podría conocer más el coche para estar aún mejor preparado de cara al próximo año".

El jefe de Haas F1, Gunther Steiner, insistió en que hasta ahora no se ha valorado la posibilidad de que Schumacher corra esta temporada.

"No hemos hablado", insistió. "Como dije antes, por el momento el estado es que quiero ver cómo está Romain el lunes".

"Eso es lo que acordé con él. Tenemos suficientes pilotos en espera, que pueden conducir, así que no estoy preocupado por eso, y tomaremos la decisión cuando sepamos al 100% que Romain no puede conducir".

"Creo que puede terminar su época con Haas en una carrera, eso es lo que me gustaría, y no solamente verla. Ese es nuestro objetivo, de eso hablamos con él".

"Le dije: 'Apoyo totalmente que quieras irte en lo más alto', y él dijo: 'Si puedo hacerlo, eso es lo que quiero hacer'. No vamos a decidir nada antes de saber que definitivamente no puede conducir".

Aunque Schumacher completará su primera sesión con Haas el viernes en Abu Dhabi, Steiner restó importancia a su presencia en la FP1, y sugirió que los test de invierno con el coche de 2021 serán más importantes.

"Solo hay tres días de pruebas de cara a la próxima temporada", dijo cuando Motorsport.com le preguntó.

"Creo que eso es mucho más importante que la FP1. Creo que todo el mundo conoce mi opinión sobre eso, es algo positivo, pero no es algo en lo que se aprende mucho. Creo que lo más importante que aprendes es a lidiar con la presión en una carrera".

"Seguro que la sesión de test [de jóvenes pilotos] después de Abu Dhabi es buena, un día en el coche es bueno para cualquiera. Pero lo más importante es que tengamos un test impecable antes de la próxima temporada, que no tengamos ningún problema en los tres días, porque tres días no son muchos".

Cuando se le preguntó por qué Schumacher y no su futuro compañero de equipo, Nikita Mazepin, será quien esté en la FP1 de Abu Dhabi, Steiner respondió: "Se dio así, a veces las cosas se dan así. No hay ningún análisis o estudio real de ello, no sé quién estaba ahí primero".

