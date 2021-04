Mick Schumacher y Nikita Mazepin: el respeto está ahí

Mick Schumacher y Nikita Mazepin son vistos por muchos fans como dos personajes completamente opuestos. Por un lado, está el hijo del campeón mundial Michael y por el otro un ruso plagado de escándalos que ha atraído repetidamente la atención negativa en su carrera tanto dentro como fuera de la pista.

El jefe del equipo Haas, Günther Steiner, dijo recientemente sobre sus dos pilotos en una entrevista exclusiva en el canal de YouTube de Formel1.de que: "No creo que sean los mejores amigos. Pero no tienen que ser amigos, sólo tienen que respetarse mutuamente. Eso ya es un buen punto de partida para trabajar”.

En la conferencia de prensa durante el inicio de la temporada en Bahréin, Motorsport.com preguntó directamente a ambos pilotos sobre esa declaración y sobre su relación. "Nos conocemos desde 2013, cuando fuimos compañeros de equipo en Tony Kart", reveló Mick Schumacher.

"Y antes de eso recuerdo que tuvimos una carrera juntos cuando corriste con Zanardi en La Conca", dijo directamente hacia Mazepin para después explicar entre risas: "Esa fue la primera vez que me fijé en ti porque uno de mis compañeros me dijo que tuviera cuidado cuando corriera contra ti".

"Era bastante agresivo en los duelos", recuerda Schumacher de los días en que participaban en el karting para luego revelar: "En 2014 tuvimos otro año juntos. Él estaba en [la clase de karting] KF2, yo estaba en KF3. Después de eso creo que seguimos corriendo juntos en algunos campeonatos”.

Schumacher y Mazepin, que tienen la misma edad, ambos con 22 años, se han enfrentado en el pasado en el Campeonato Europeo de Fórmula 3 (2017) y en la Fórmula 2 (2019 y 2020), entre otros eventos. El año pasado, Schumacher ganó el título en la categoría antesala de la Fórmula 1, mientras que Mazepin obtuvo dos victorias y finalizó quinto de la general.

"Así que siempre nos hemos visto. El respeto está ahí", subraya el alemán. Mazepin añade a esta situación: "Siento un gran respeto por él como piloto de carreras y también me agrada como persona. En el deporte motor hay gente diferente y, algunos son bastante difíciles de tratar. Pero Mick es todo lo contrario".

"Tengo la suerte de que sea mi compañero de equipo. No he influido en eso, pero es bueno tener un buen tipo al lado. También creo que es una muy buena oportunidad para el equipo", dijo el ruso, según el cual todo esto ayuda a que no exista un ambiente “negativo” dentro del equipo.

Es probable que el jefe del equipo, Günther Steiner, también lo vea así.