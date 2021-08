Schumacher no ve como "un gran drama" terminar el año sin puntos

Schumacher, actual campeón de la Fórmula 2, subió a la F1 con Haas para 2021, pero el equipo esperaba tener problemas después de optar por no desarrollar su coche para esta temporada y en su lugar centrarse plenamente en su diseño 2022.

Esto ha dejado al alemán luchando habitualmente con su compañero de equipo de Haas, Nikita Mazepin, en la parte trasera del pelotón, logrando un 12° puesto en el GP de Hungría como su mejor resultado.

Haas es el único equipo que no ha puntuado este año, y se encuentra a tres unidades de Alfa Romeo al fondo del campeonato de constructores.

Pese a esta situación Schumacher se ha ganado elogios por sus actuaciones en lo que va de año, superando sistemáticamente a Mazepin tanto en clasificación como en carrera, además de alcanzar la Q2 en el Gran Premio de Francia.

Preguntado sobre qué sería una segunda mitad de la temporada 2021 exitosa, Schumacher dijo que esperaba que Haas pudiera acercarse a los puntos, pero no creía que eso fuera determinante para la temporada del equipo.

"Si vemos al final de la temporada que, tal vez no de forma consistente, pero si estamos más cerca de la Q2 en la clasificación y más cerca de los puntos, creo que eso será un éxito para nosotros", dijo Schumacher a Motorsport.com.

"Obviamente, una bonificación increíble sería conseguir puntos. Creo que eso es lo que realmente esperamos. Seguro que habrá algunos fines de semana de carrera que serán más locos que otros y espero que estemos en la carrera para conseguir esos puntos".

"Pero, de nuevo, creo que no sería un gran drama si no logramos puntos, porque sabíamos que iba a ser difícil este año".

El jefe del equipo Haas, Gunther Steiner, se ha referido regularmente a 2021 como un "año de transición" para la escuadra estadounidense, que apuesta por volver a dar un salto en el clasificador una vez que el nuevo reglamento entre en juego en 2022.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aunque para Schumacher la lucha por los puntos está demasiado lejos, el piloto alemán explicó que su objetivo es luchar con los pilotos de Williams, Nicholas Latifi y George Russell, cuando sea posible.

"Para mí, muy al principio de la temporada, se trataba de ponerme en una posición en la que tuviera diferentes objetivos", dijo Schumacher.

"Así que fue al principio se trataba de Nicholas y luego 'ahora me mido tal vez con George', tratando de igualar su ritmo. Y creo que eso es lo que realmente me ha dado la oportunidad de avanzar y también de intentar crecer".

"Obviamente, somos dos novatos, pero aun así somos capaces de aprender el uno del otro. Y espero que el año que viene podamos luchar con los que están en los primeros puestos".

Schumacher reveló que lo motivaba llevar la lucha a Williams a pesar de tener un coche mucho menos desarrollado.

"La satisfacción es básicamente que, incluso con un coche más difícil, o quizás un coche que no está tan desarrollado, somos capaces, a veces, de luchar con Williams", dijo Schumacher.

"Creo que eso es realmente lo que me motiva. Por eso también vengo a trabajar temprano y me voy tarde, para saber que he hecho todo lo posible para permitirnos estar lo más cerca posible".