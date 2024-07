Mick Schumacher dice tener buenas chances de volver a la F1 en 2025

"Mis posibilidades en la Fórmula 1 parecen bastante buenas hasta ahora", dijo Mick Schumacher en una entrevista con la agencia de noticias francesa AFP.

"Es importante para mí volver a la Fórmula 1, para demostrar de lo que soy capaz", agregó el alemán.

Schumacher debutó en la Fórmula 1 en Haas F1 en 2021 y se le concedieron dos temporadas, pero el equipo estadounidense lo dejó de lado para 2023.

El hijo del siete veces campeón de F1 Michael Schumacher tuvo que dejar paso a Nico Hülkenberg y ya no hubo sitio para él en la Fórmula 1 como piloto titular, uniéndose entonces a Mercedes como piloto de pruebas y reserva y, además de ese papel, desde este año tiene su asiento en Alpine en el Campeonato Mundial de Resistencia.

Schumacher siempre ha dejado claro que su objetivo es volver a la Fórmula 1. En declaraciones a Motorsport.com en las 24 Horas de Le Mans, el alemán de 25 años dijo que no quería pensar en un plan B y que, por tanto, ve la Fórmula 1 como su plan A.

"En este momento, la Fórmula 1 está a mi alcance", declaró Schumacher a AFP.

Al mismo tiempo, también sabe que no toda la atención debe centrarse en la Fórmula 1 y ya no descarta un plan B para 2025.

"Tengo que asegurarme de que no me confío demasiado, de que sigo perseverando y de que hay un plan B en caso de que las cosas no funcionen".

Por ahora, sin embargo, no quiere pensar en otras opciones: "Mi plan siempre fue la Fórmula 1, ahora hay que esperar a ver qué oportunidades se me presentan. He decidido que, mientras dure, esperaré a la Fórmula 1".

Recientemente, Schumacher pudo participar en un test con Alpine en Paul Ricard. De hecho, Schumacher está en la lista de candidatos para ocupar el asiento de Esteban Ocon en 2025.

Sin embargo, el jefe del equipo Alpine, Bruno Famin, subrayó que la lista es "más larga que tres candidatos", ya que también se dice que el junior de Alpine Jack Doohan y Carlos Sainz están entre los aspirantes.

Tras el test de Alpine, Schumacher pudo presentarse en McLaren -Mercedes F1 y McLaren tienen un acuerdo para compartir a Schumacher como piloto reserva- para un test de neumáticos Pirelli en Silverstone.