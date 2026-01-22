Mercedes ha firmado un acuerdo plurianual con el conglomerado tecnológico Microsoft, a partir de la temporada 2026.

Microsoft fue durante mucho tiempo socio del equipo rival Alpine, al que patrocinó por primera vez en 2012 cuando la escudería se llamaba Lotus, pero ahora ha cambiado de bando, ya que su acuerdo con Alpine finalizó tras la campaña 2025.

El logotipo de Microsoft se mostrará en la toma de aire sobre la cabeza del piloto (airbox) y en los endplates del alerón delantero del recién revelado monoplaza de F1 W17, así como en los monos de los pilotos, pero la asociación también tendrá un alcance técnico.

"El servicio Microsoft Azure y sus capacidades de IA ampliarán las actuales capacidades de computación de alto rendimiento y de datos del equipo, tanto en la fábrica como en el circuito, con recursos escalables en la nube y de IA que respaldarán las cargas de trabajo de simulación, el análisis de rendimiento, el modelado de la estrategia de carrera y el análisis transversal entre equipos", señala el comunicado de prensa de Mercedes. "La flexibilidad y agilidad de esta plataforma ayudarán a garantizar que los ingenieros y estrategas dispongan de información en tiempo real en los momentos que más importan".

Mercedes W17 Photo by: Mercedes AMG

El equipo aclaró que ya operaba Microsoft 365 y GitHub en su flujo de trabajo, pero que ahora ampliará su uso de esas plataformas.

"Nuestro deporte está impulsado por quienes lideran a través de la innovación", declaró Toto Wolff, director del equipo Mercedes. "Estamos encantados de asociarnos con Microsoft, uno de los principales líderes tecnológicos del mundo, cuyo nombre es sinónimo de innovación revolucionaria. Esta asociación también refleja nuestro compromiso de mantenernos a la vanguardia del rendimiento y el progreso. Al poner la tecnología de Microsoft en el centro de cómo operamos como equipo, crearemos información más rápida, una colaboración más inteligente y nuevas formas de trabajar de cara a la próxima generación en la F1".

También lee: Fórmula 1 Mercedes presenta el diseño del W17 de Russell y Antonelli para la F1 2026

Las fotos del Mercedes W17 para la F1 2026