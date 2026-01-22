Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1

Microsoft cambia Alpine por Mercedes para la F1 2026

Mercedes ha anunciado una asociación plurianual con el gigante estadounidense Microsoft.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Añadir como fuente preferente
Mercedes y Microsoft

Motorsport Business

Cubre cualquier contenido relacionado con el negocio del automovilismo

Mercedes ha firmado un acuerdo plurianual con el conglomerado tecnológico Microsoft, a partir de la temporada 2026.

Microsoft fue durante mucho tiempo socio del equipo rival Alpine, al que patrocinó por primera vez en 2012 cuando la escudería se llamaba Lotus, pero ahora ha cambiado de bando, ya que su acuerdo con Alpine finalizó tras la campaña 2025.

El logotipo de Microsoft se mostrará en la toma de aire sobre la cabeza del piloto (airbox) y en los endplates del alerón delantero del recién revelado monoplaza de F1 W17, así como en los monos de los pilotos, pero la asociación también tendrá un alcance técnico.

"El servicio Microsoft Azure y sus capacidades de IA ampliarán las actuales capacidades de computación de alto rendimiento y de datos del equipo, tanto en la fábrica como en el circuito, con recursos escalables en la nube y de IA que respaldarán las cargas de trabajo de simulación, el análisis de rendimiento, el modelado de la estrategia de carrera y el análisis transversal entre equipos", señala el comunicado de prensa de Mercedes. "La flexibilidad y agilidad de esta plataforma ayudarán a garantizar que los ingenieros y estrategas dispongan de información en tiempo real en los momentos que más importan".

Mercedes W17

Mercedes W17

Photo by: Mercedes AMG

El equipo aclaró que ya operaba Microsoft 365 y GitHub en su flujo de trabajo, pero que ahora ampliará su uso de esas plataformas.

"Nuestro deporte está impulsado por quienes lideran a través de la innovación", declaró Toto Wolff, director del equipo Mercedes. "Estamos encantados de asociarnos con Microsoft, uno de los principales líderes tecnológicos del mundo, cuyo nombre es sinónimo de innovación revolucionaria. Esta asociación también refleja nuestro compromiso de mantenernos a la vanguardia del rendimiento y el progreso. Al poner la tecnología de Microsoft en el centro de cómo operamos como equipo, crearemos información más rápida, una colaboración más inteligente y nuevas formas de trabajar de cara a la próxima generación en la F1".

También lee:

Las fotos del Mercedes W17 para la F1 2026

Mercedes W17 con los colores del equipo

Fotos: los colores del Mercedes W17 para la F1 2026 desde todos los ángulos
Mercedes W17 con los colores del equipo

Fotos: los colores del Mercedes W17 para la F1 2026 desde todos los ángulos
Mercedes W17 con los colores del equipo

Fotos: los colores del Mercedes W17 para la F1 2026 desde todos los ángulos
Mercedes W17 con los colores del equipo

Fotos: los colores del Mercedes W17 para la F1 2026 desde todos los ángulos
Mercedes W17 con los colores del equipo

Fotos: los colores del Mercedes W17 para la F1 2026 desde todos los ángulos
Mercedes W17 con los colores del equipo

Fotos: los colores del Mercedes W17 para la F1 2026 desde todos los ángulos
Mercedes W17 con los colores del equipo

Fotos: los colores del Mercedes W17 para la F1 2026 desde todos los ángulos
Mercedes W17 con los colores del equipo

Fotos: los colores del Mercedes W17 para la F1 2026 desde todos los ángulos
Mercedes W17 con los colores del equipo

Fotos: los colores del Mercedes W17 para la F1 2026 desde todos los ángulos
Mercedes W17 con los colores del equipo

Fotos: los colores del Mercedes W17 para la F1 2026 desde todos los ángulos
Fórmula 1
10

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo McLaren explica por qué no rodará en el primer día del test de F1 en Barcelona
Artículo siguiente Laurent Mekies admite que Red Bull debe mejorar el segundo coche en 2026

Comentarios destacados

Más de
Benjamin Vinel

¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

Honda: "Quizás tengamos dificultades" en la temporada 2026 de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Honda: "Quizás tengamos dificultades" en la temporada 2026 de F1

Cómo Haas comenzó a desarrollar su monoplaza 2026 desde el 2024

Fórmula 1
Fórmula 1
Cómo Haas comenzó a desarrollar su monoplaza 2026 desde el 2024
Más de
Mercedes

Mercedes deja ver algunas decisiones muy audaces para su coche de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Primeras fotos de la decoración del Mercedes W17
Mercedes deja ver algunas decisiones muy audaces para su coche de F1 2026

Mercedes completa el shakedown de su coche de F1 2026 en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
Primeras fotos de la decoración del Mercedes W17
Mercedes completa el shakedown de su coche de F1 2026 en Silverstone

Mercedes presenta el diseño del W17 de Russell y Antonelli para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Mercedes presenta el diseño del W17 de Russell y Antonelli para la F1 2026

Últimas noticias

Jackie Stewart destaca a Norris como campeón de F1: "No importa cuán bueno sea el coche"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Jackie Stewart destaca a Norris como campeón de F1: "No importa cuán bueno sea el coche"

Williams puso en marcha su monoplaza para la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Williams puso en marcha su monoplaza para la F1 2026

Reunión por los motores de la F1: sin cambios para Mercedes y Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Reunión por los motores de la F1: sin cambios para Mercedes y Red Bull

Presentación de Alpine con Colapinto para la F1 2026: cuándo y cómo ver en vivo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Primeras fotos de la decoración del Mercedes W17
Presentación de Alpine con Colapinto para la F1 2026: cuándo y cómo ver en vivo