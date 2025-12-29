¿Qué fue lo más doloroso de la temporada 2025 de F1?

Cada año, la Fórmula 1 está repleta de sorpresas y grandes historias, mientras 20 de los mejores pilotos del mundo luchan por la supremacía y por la oportunidad de levantar el Trofeo del Campeonato Mundial de Pilotos de F1. Pero no todo fueron buenas noticias en 2025, y la temporada también tuvo su buena cuota de desilusiones.

Desde el choque de Lewis Hamilton con una marmota en Canadá hasta el abandono de Lando Norris en Zandvoort, que lo dejó encaramado en un talud durante el resto de la carrera, e incluso la pésima última temporada de Yuki Tsunoda en la F1, 2025 dejó varios momentos desgarradores.

Aquí, nuestros redactores comparten algunas de las escenas más emotivas de la campaña 2025 de la F1.

La caída de Lewis Hamilton - Ben Vinel

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Mark Thompson / Getty Images

Tras unas tres últimas temporadas complicadas en Mercedes junto a George Russell, Lewis Hamilton tenía algo que demostrar en Ferrari: aún tenía potencial para más.

Ahora mismo, esto es difícil de ver.

El entusiasmo con el que Hamilton asumió este nuevo reto pronto dio paso a la frustración y la angustia, ya que luchó por sacar el máximo provecho de un SF-25 complicado. Rara vez estuvo a la altura de su compañero de equipo Charles Leclerc, y una victoria sprint en China apenas compensa su falta de rendimiento general.

Esta era la primera incursión del siete veces campeón del mundo en una escudería italiana en sus 25 años de carrera en monoplazas, y quizás subestimó el reto. Su comunicación con el ingeniero de carrera Riccardo Adami fue a menudo difícil hasta un punto sorprendente.

A finales de año, Hamilton se mostraba abatido, sin saber cómo arreglar la situación. No recordará con cariño la era del efecto suelo de la F1 y espera recuperarse en la nueva era del año que viene; de lo contrario, sería un final desgarrador para una carrera tan brillante.

El fallecimiento de Eddie Jordan - Jake Boxall-legge

Eddie Jordan, Jordan GP Foto: Sutton Images

Resulta un poco empalagoso escribir esto, pero habiendo crecido como fan del equipo Jordan durante mis años de formación como aficionado a la F1, el fallecimiento de Eddie Jordan me ha parecido una gran pérdida. EJ fue uno de los personajes más importantes de la F1 que, en su calidad de propietario de un equipo, luchó contra equipos más financiados y se aseguró de que su equipo homónimo sobreviviera durante 14 años antes de que la marea fuera demasiado grande. Jordan irrumpió en escena en 1991, precediendo a un puñado de temporadas definidas por la lucha, pero la habilidad del irlandés para aportar dinero al equipo y resistirse a entrometerse en los asuntos del personal técnico garantizó que la escudería de Silverstone pudiera seguir escalando posiciones.

Así, Jordan ascendió al tercer puesto del campeonato en 1999, cuando la improbable candidatura al título de Heinz-Harald Frentzen se fue al traste a falta de un par de carreras. Posteriormente, el equipo decayó, atrapado en la vorágine del interés de los fabricantes y los abultados presupuestos de sus rivales más cercanos. Después de vender la escudería a Midland, de Alex Shnaider, en 2005, Jordan se convirtió en comentarista de televisión cuando la F1 regresó a la BBC en 2009, y su incesante disposición a escuchar la actualidad le permitió dar la noticia del fichaje de Lewis Hamilton por Mercedes.

Más tarde, Jordan trabajó como mánager de Adrian Newey, negociando el fichaje del diseñador por Aston Martin (con una predilección por confundir a los medios de comunicación con engaños cuidadosamente construidos) y había formado parte del consorcio que compró el club de rugby London Irish antes de su muerte por cáncer a los 76 años.

El horrible comienzo de IsackHadjar - Owen Bellwood

Isack Hadjar, accidente del equipo RB F1 Foto: Kym Illman / Getty Images

La temporada 2025 de Fórmula 1 tuvo su buena dosis de sinsabores, sobre todo en el Gran Premio de Países Bajos, donde Lando Norris y Charles Leclerc pintaron un cuadro perfecto de miseria mientras veían cómo se desarrollaba la carrera desde las dunas de arena de Zandvoort. Sin embargo, hay una escena que tira aún más de la fibra sensible, y fue el horrible comienzo de Isack Hadjar en su carrera de Fórmula 1 con Racing Bulls.

Hadjar empezó con buen pie el fin de semana del Gran Premio de Australia, clasificándose 11º para la carrera y quedándose fuera de la Q3 por sólo 0,063 segundos. Sin embargo, la lluvia cayó sobre la pista de Melbourne antes de la carrera del domingo, dejando el circuito resbaladizo y este peligro adicional resultó ser demasiado para el joven francés.

El novato de Racing Bulls hizo un trompo en la vuelta de formación previa a la salida del gran premio, poniendo fin a su carrera antes incluso de que hubiera empezado. El incidente provocó la ira del asesor de Red Bull, Helmut Marko, y se lo vio llorando en el paddock mientras la carrera continuaba sin él.

Anthony Hamilton, el padre de Lewis Hamilton, estuvo presente para consolar a Hadjar mientras volvía a boxes.

Desde entonces, Hadjar ha dado la vuelta a la tortilla, subiendo al podio en su debut en Zandvoort y logrando el ascenso al equipo senior de Red Bull. Evidentemente, la angustia no duró mucho para Hadjar.

La pesadilla de Lewis Hamilton en Ferrari - Filip Cleeren

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

Personalmente, no esperaba que Lewis Hamilton y Ferrari incendiaran el mundo en 2025. Pilotar para Ferrari es algo muy diferente a representar a cualquier otro equipo de la parrilla. Y más allá de toda la adaptación que se requería, Hamilton claramente no ha sido capaz de gelificar tan bien con la era saliente de los coches de efecto suelo.

Pero tras el falso amanecer de su victoria en la carrera sprint de China, no esperaba que su temporada se pusiera tan fea. No fue rival para el fenómeno de la clasificación Charles Leclerc, lo que no es ninguna desgracia, y a veces parecía que se estaba acercando. Pero el último tercio de la temporada fue brutal, acentuado por tres eliminaciones sucesivas en Q1.

Esperemos que Hamilton consiga el reset fuera de temporada que claramente necesita, y que vuelva como siempre. La temporada 2026, con una pizarra limpia y nuevos coches, hará o deshará su paso a Ferrari.