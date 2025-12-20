Todos los campeonatos

Fórmula 1

El momento en el que Max Verstappen supo que la temporada 2025 sería complicada

Max Verstappen ya pudo ver en los test de invierno que 2025 sería un año duro en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull explica por qué McLaren demostró ser mucho más fuerte en la primera mitad de la temporada, especialmente en las carreras.

Bjorn Smit
Publicado:
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El inicio de la temporada 2025 de Fórmula 1 fue duro para Max Verstappen. Tras cuatro títulos mundiales consecutivos, consiguió ganar dos de los siete primeros Grandes Premios, pero en otras carreras no pudo hacer frente a los dominantes McLaren. La distancia aumentó aún más en el periodo hasta el parón veraniego, tras el cual el piloto de Red Bull parecía desahuciado para el título mundial después del Gran Premio de Holanda, a 104 puntos de Oscar Piastri. Verstappen recuperó casi por completo esa desventaja, pero aún tuvo que acabar reconociendo su superioridad sobre Lando Norris en la carrera por el título.

Verstappen tuvo claro desde el principio que se enfrentaría a un año más duro en 2025. "Lo supe en los test de invierno", dijo a Maximised de Viaplay. "El coche hacía exactamente lo mismo que el anterior. Siempre había subviraje en medio de la curva. Y si intentabas solucionar eso, de nuevo no tenías suficiente estabilidad en la parte trasera. Nosotros también probamos mucho en las pruebas de invierno. Y sí, si además tenías el viento a tu espalda, era todo un drama. Así que sí, fue muy difícil".

Durante los días de pruebas en Bahréin, Verstappen vio cómo su diferencia con el McLaren en las tandas largas aumentaba a más de medio segundo. Esa fue la señal de que le esperaba una 2025 más complicada, pero por muy complicada que acabara siendo, tampoco la vio venir. "Nunca se sabe, por supuesto. Tampoco sabes cómo van a evolucionar otros equipos", explica. "Pero de hecho tuve esa sensación el año pasado. De todas formas, la segunda parte fue dura. Así que ya esperaba que después de ganar el título encontráramos algo, porque de lo contrario el año que viene será obviamente una historia difícil."

De zege in de GP van Japan was een van de spaarzame hoogtepunten van Max Verstappen in de eerste seizoenshelft.

La victoria en el GP de Japón fue uno de los escasos momentos destacados de Max Verstappen en la primera mitad de la temporada.

Foto por: Sam Bagnall / Motorsport Images

Por lo tanto, proclamarse campeón del mundo por cuarta vez consecutiva en 2024 no ofrecía a Verstappen ninguna garantía de volver a competir por el título en 2025. "Mira, todo el mundo se está desarrollando y todo el mundo, obviamente, está tratando de progresar. Y algunos, por supuesto, encuentran más tiempo que otros", dijo Verstappen, quien, sin embargo, vio cómo la primera etapa de 2025 se convertía en una continuación de la segunda mitad de la temporada 2024. "Así que sí, se puede decir que el año pasado fue muy bien o que ganamos mucho. Pero eso fue sólo en la primera mitad de la temporada. En la segunda mitad, por supuesto, no ganamos mucho".

Ese fue de nuevo el caso en la primera mitad de la pasada temporada de F1. El sábado, Verstappen todavía era capaz de competir regularmente por la pole position, pero en las carreras McLaren demostró ser un tamaño demasiado grande. Esto tenía sentido para Verstappen: "Estos neumáticos son muy sensibles, especialmente a demasiada tensión y deslizamiento. Entonces, si no tienes el equilibrio en una vuelta, todavía puedes enmascarar cosas a veces", dijo Verstappen. "Y es por eso que también se ve en la calificación que en realidad muchos coches están muy a menudo muy juntos. Pero en la carrera es cuando ves que los verdaderos problemas del coche salen más a la luz."

Bjorn Smit
Max Verstappen
Red Bull Racing
Filtros