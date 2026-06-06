F1 Mónaco 2026: A qué hora y cómo ver la carrera con Checo Pérez y Franco Colapinto

Los pilotos latinos Franco Colapinto y Sergio Pérez tendrán que jugar con la estrategia y esperar el caos para poder aspirar a la zona de los puntos en el complicado Gran Premio de Mónaco luego de quedar en la Q2 y Q1 respectivamente, esto mientras el italiano de Mercedes Andrea Kimi Antonelli se llevó la pole position.

Sergio Pérez arrancará desde el puesto 18 acabando así con las esperanzas de entrar a la Q2 en una pista donde la conducción del piloto pesa más que el coche. El mexicano se vio afectado por una bandera roja consecuencia del choque de Gabriel Bortoleto.

Franco Colapinto partirá 14, una zona desde donde podría aprovechar para sumar su tercera carrera consecutiva dentro de la zona de los puntos.

Horarios del GP de Mónaco de F1 2026: Carrera

Carrera GP de Mónaco F1 2026

México: Domingo 7 de junio de 2026 - 7:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 7 de junio de 2026 - 7:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 7 de junio de 2026 - 8:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Domingo 7 de junio de 2026- 9:00h

Argentina: Domingo 7 de junio de 2026 - 10:00h

Uruguay/Paraguay: Domingo 7 de junio de 2026- 10:00h

¿Cómo ver el GP de Canadá de la F1 2026?

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