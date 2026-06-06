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Fórmula 1 GP de Mónaco

F1 Mónaco 2026: A qué hora y cómo ver la carrera con Checo Pérez y Franco Colapinto

El ansiado Gram Premio de Mónaco tiene parrilla lista y te dejamos las opciones para seguirlo en Latinoamérica.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Los pilotos latinos Franco Colapinto y Sergio Pérez tendrán que jugar con la estrategia y esperar el caos para poder aspirar a la zona de los puntos en el complicado Gran Premio de Mónaco luego de quedar en la Q2 y Q1 respectivamente, esto mientras el italiano de Mercedes Andrea Kimi Antonelli se llevó la pole position.

Sergio Pérez arrancará desde el puesto 18 acabando así con las esperanzas de entrar a la Q2 en una pista donde la conducción del piloto pesa más que el coche. El mexicano se vio afectado por una bandera roja consecuencia del choque de Gabriel Bortoleto. 

Franco Colapinto partirá 14, una zona desde donde podría aprovechar para sumar su tercera carrera consecutiva dentro de la zona de los puntos. 

Horarios del GP de Mónaco de F1 2026: Carrera 

Carrera GP de Mónaco F1 2026 

  • México: Domingo 7 de junio de 2026  - 7:00h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 7 de junio de 2026 - 7:00h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 7 de junio de 2026 - 8:00h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Domingo 7 de junio de 2026- 9:00h 
  • Argentina: Domingo 7 de junio de 2026 - 10:00h
  • Uruguay/Paraguay: Domingo 7 de junio de 2026- 10:00h
Más de la F1:

¿Cómo ver el GP de Canadá de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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