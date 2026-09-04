Los resultados finales del GP de Mónaco sin Gasly en el podio

Tras el veredicto emitido por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA, los resultados definitivos del Gran Premio de Mónaco han sido modificados y oficializados.

La principal consecuencia afecta al retroceso de Pierre Gasly del tercer al séptimo puesto y regresa a Isack Hadjar al último escalón del podio, donde el piloto de Red Bull ya había celebrado tras la carrera de junio pasado.

También ganan un lugar Oscar Piastri, de McLaren, y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Linbdlad.

El clasificador actualizado del Gran Premio de Mónaco

El campeonato de pilotos actualizado

El campeonato de constructores actualizado