Los resultados finales del GP de Mónaco sin Gasly en el podio
La Corte Internacional de Apelación de la FIA ha ratificado los resultados del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1, lo que dejó a Gasly y a Alpin sin podio.
Tras el veredicto emitido por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA, los resultados definitivos del Gran Premio de Mónaco han sido modificados y oficializados.
La principal consecuencia afecta al retroceso de Pierre Gasly del tercer al séptimo puesto y regresa a Isack Hadjar al último escalón del podio, donde el piloto de Red Bull ya había celebrado tras la carrera de junio pasado.
También ganan un lugar Oscar Piastri, de McLaren, y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Linbdlad.
El clasificador actualizado del Gran Premio de Mónaco
Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|78
|
2:23'31.243
|108.814
|4
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|78
|
+6.271
2:23'37.514
|6.271
|108.735
|5
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|78
|
+23.394
2:23'54.637
|17.123
|108.519
|4
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|78
|
+24.261
2:23'55.504
|0.867
|108.508
|5
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|L. Lawson RB
|30
|78
|
+26.553
2:23'57.796
|2.292
|108.480
|4
|10
|RB
|Red Bull
|6
|A. Lindblad RB
|41
|78
|
+29.010
2:24'00.253
|2.457
|108.449
|4
|8
|RB
|Red Bull
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|78
|
+30.369
2:24'01.612
|1.359
|108.432
|4
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|A. Albon Williams
|23
|78
|
+33.413
2:24'04.656
|3.044
|108.394
|5
|4
|Williams
|Mercedes
|9
|E. Ocon Haas F1
|31
|78
|
+37.140
2:24'08.383
|3.727
|108.347
|5
|2
|Haas
|Ferrari
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|78
|
+41.899
2:24'13.142
|4.759
|108.287
|6
|1
|Aston Martin
|Honda
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|78
|
+42.748
2:24'13.991
|0.849
|108.277
|7
|Audi
|Audi
|12
|G. Russell Mercedes
|63
|78
|
+43.353
2:24'14.596
|0.605
|108.269
|5
|Mercedes
|Mercedes
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|78
|
+44.102
2:24'15.345
|0.749
|108.260
|6
|Audi
|Audi
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|78
|
+48.964
2:24'20.207
|4.862
|108.199
|5
|Alpine
|Mercedes
|15
|S. Pérez Cadillac
|11
|78
|
+49.153
2:24'20.396
|0.189
|108.197
|6
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|C. Sainz Williams
|55
|70
|
+8 Vueltas
2:13'32.889
|8 Vueltas
|104.946
|5
|Accidente
|Williams
|Mercedes
|dnf
|C. Leclerc Ferrari
|16
|64
|
+14 Vueltas
1:25'42.849
|6 Vueltas
|149.497
|3
|Accidente
|Ferrari
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|56
|
+22 Vueltas
1:15'16.761
|8 Vueltas
|148.942
|1
|Accidente
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Norris McLaren
|1
|43
|
+35 Vueltas
56'36.709
|13 Vueltas
|152.078
|1
|Retirada
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|O. Bearman Haas F1
|87
|27
|
+51 Vueltas
36'57.098
|16 Vueltas
|146.297
|2
|Retirada
|Haas
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|15
|
+63 Vueltas
21'03.117
|12 Vueltas
|142.661
|2
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|0
|
78 Laps
|1
|Retirada
|Red Bull
|Red Bull
|Ver los resultados completos
El campeonato de pilotos actualizado
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|242
|2
|G. RussellMercedes
|183
|3
|L. HamiltonFerrari
|183
|4
|L. NorrisMcLaren
|159
|5
|C. LeclercFerrari
|155
|6
|M. VerstappenRed Bull
|112
|7
|O. PiastriMcLaren
|106
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|51
|10
|P. GaslyAlpine
|35
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|25
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|13
|O. BearmanHaas
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|N. HülkenbergAudi
|6
|16
|C. Sainz JrWilliams
|6
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|18
|E. OconHaas
|3
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|21
|L. StrollAston Martin
|22
|V. BottasCadillac
|23
|S. PérezCadillac
El campeonato de constructores actualizado
|Pos.
|equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|425
|2
|Ferrari
|338
|3
|McLaren
|265
|4
|Red Bull
|189
|5
|Racing Bulls
|70
|6
|Alpine
|54
|7
|Haas
|21
|8
|Audi
|16
|9
|Williams
|11
|10
|Aston Martin
|3
|11
|Cadillac
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