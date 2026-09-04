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Resultados
Fórmula 1 GP de Italia

Los resultados finales del GP de Mónaco sin Gasly en el podio

La Corte Internacional de Apelación de la FIA ha ratificado los resultados del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1, lo que dejó a Gasly y a Alpin sin podio.

Basile Davoine
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Tras el veredicto emitido por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA, los resultados definitivos del Gran Premio de Mónaco han sido modificados y oficializados.

La principal consecuencia afecta al retroceso de Pierre Gasly del tercer al séptimo puesto y regresa a Isack Hadjar al último escalón del podio, donde el piloto de Red Bull ya había celebrado tras la carrera de junio pasado.

También ganan un lugar Oscar Piastri, de McLaren, y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Linbdlad.

El clasificador actualizado del Gran Premio de Mónaco

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 78

2:23'31.243

   108.814 4 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 78

+6.271

2:23'37.514

 6.271 108.735 5 18   Ferrari Ferrari
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 78

+23.394

2:23'54.637

 17.123 108.519 4 15   Red Bull Red Bull
4 Australia O. Piastri McLaren 81 78

+24.261

2:23'55.504

 0.867 108.508 5 12   McLaren Mercedes
5 New Zealand L. Lawson RB 30 78

+26.553

2:23'57.796

 2.292 108.480 4 10   RB Red Bull
6 United Kingdom A. Lindblad RB 41 78

+29.010

2:24'00.253

 2.457 108.449 4 8   RB Red Bull
7 France P. Gasly Alpine 10 78

+30.369

2:24'01.612

 1.359 108.432 4 6   Alpine Mercedes
8 Thailand A. Albon Williams 23 78

+33.413

2:24'04.656

 3.044 108.394 5 4   Williams Mercedes
9 France E. Ocon Haas F1 31 78

+37.140

2:24'08.383

 3.727 108.347 5 2   Haas Ferrari
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 78

+41.899

2:24'13.142

 4.759 108.287 6 1   Aston Martin Honda
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 78

+42.748

2:24'13.991

 0.849 108.277 7     Audi Audi
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 78

+43.353

2:24'14.596

 0.605 108.269 5     Mercedes Mercedes
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 78

+44.102

2:24'15.345

 0.749 108.260 6     Audi Audi
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 78

+48.964

2:24'20.207

 4.862 108.199 5     Alpine Mercedes
15 Mexico S. Pérez Cadillac 11 78

+49.153

2:24'20.396

 0.189 108.197 6     Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Williams 55 70

+8 Vueltas

2:13'32.889

 8 Vueltas 104.946 5   Accidente Williams Mercedes
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 64

+14 Vueltas

1:25'42.849

 6 Vueltas 149.497 3   Accidente Ferrari Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 56

+22 Vueltas

1:15'16.761

 8 Vueltas 148.942 1   Accidente Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 1 43

+35 Vueltas

56'36.709

 13 Vueltas 152.078 1   Retirada McLaren Mercedes
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 27

+51 Vueltas

36'57.098

 16 Vueltas 146.297 2   Retirada Haas Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 15

+63 Vueltas

21'03.117

 12 Vueltas 142.661 2   Retirada Cadillac Ferrari
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 0

78 Laps

     1   Retirada Red Bull Red Bull
Ver los resultados completos

El campeonato de pilotos actualizado

Pos. Piloto Puntos
1 ItalyK. AntonelliMercedes 242
2 United KingdomG. RussellMercedes 183
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 183
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 159
5 MonacoC. LeclercFerrari 155
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 112
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 106
8 FranceI. HadjarRed Bull 71
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51
10 FranceP. GaslyAlpine 35
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 25
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
13 United KingdomO. BearmanHaas 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 GermanyN. HülkenbergAudi 6
16 SpainC. Sainz JrWilliams 6
17 ThailandA. AlbonWilliams 5
18 FranceE. OconHaas 3
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls  
21 CanadaL. StrollAston Martin  
22 FinlandV. BottasCadillac  
23 MexicoS. PérezCadillac  

El campeonato de constructores actualizado

Pos. equipos Puntos
1 GermanyMercedes 425
2 ItalyFerrari 338
3 United KingdomMcLaren 265
4 AustriaRed Bull 189
5 ItalyRacing Bulls 70
6 FranceAlpine 54
7 United StatesHaas 21
8 GermanyAudi 16
9 United KingdomWilliams 11
10 United KingdomAston Martin 3
11 United StatesCadillac  

 

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