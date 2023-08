Montezemolo lamenta que Ferrari celebre terceros lugares en F1

En el Gran Premio de Bélgica, el último antes del parón veraniego, Charles Leclerc terminó tercero tras salir desde la pole position. El monegasco se vio rápidamente desbordado por los Red Bull durante la carrera y no pudo hacer nada al respecto, pero aguantó a Lewis Hamilton después para asegurarse el podio.

En el contexto actual, este resultado es bastante positivo para la Scuderia, que no ha logrado aprovechar la promesa del inicio de la temporada 2022 para establecerse como un auténtico aspirante al título a largo plazo. Así pues, las tropas de Maranello estaban encantadas con el tercer puesto, en una campaña en la que la oposición a Red Bull Racing varió considerablemente de un GP a otro, y en la que Ferrari no siempre estuvo a su mejor nivel.

Sin embargo, para el ex presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, esta actitud no está sentando nada bien. Tras haber trabajado con la escudería italiana a principios de la década de 1970 como ayudante de Enzo Ferrari, antes de convertirse en su presidente desde principios de la década de 1990 hasta mediados de la década de 2010, conocía bien algunos de los grandes periodos de éxito de la Scuderia, en particular la época de dominio a principios de la década de 2000.

En una entrevista concedida a Quotidiano Sportivo, en la que recuerda al Commendatore 35 años después de su muerte, se le pide que comente por qué los resultados actuales del equipo son tan "malos " como hace medio siglo, cuando llegó al lado de Ferrari. A lo que respondió : "¿Sabes lo que deploro ? Que celebren un tercer puesto, como en Spa. Eso no es Ferrari y el 'Viejo' no lo hubiera aceptado. Jamás".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la salida. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Al ser preguntado por Leclerc, y en particular por la incertidumbre que aún se cierne sobre su futuro más allá de 2024, Montezemolo cree que ampliar el contrato del monegasco sería positivo, al tiempo que insiste en que la cuestión de los pilotos no es realmente la prioridad en este momento : "Charles [...], sin duda ampliaría su contrato, es bueno y no creo que haya pilotos más fuertes que él."

"Pero en este momento, saber quién conduce el coche es el menor de los problemas. Como presidente, había construido un equipo de ensueño, de Schumi [Michael Schumacher] a Jean Todt, de [Ross] Brawn a [Rory] Byrne..."

"Escucha, como aficionado, sueño con un equipo Ferrari que no gane siempre, pero que luche por el título hasta la última carrera. Como en 1997, 1998, 1999, 2008, 2010 y 2012. Se puede perder, pero como protagonistas, no como figurantes".

Tras explicar que el actual presidente de Ferrari, John Elkann, "nunca" le había pedido consejo o una simple opinión sobre la Scuderia, Montezemolo volvió a Enzo Ferrari : "Ferrari me enseñó mucho. Por ejemplo, a no dormirse nunca en los laureles. Después de una victoria, pensaba inmediatamente en la siguiente carrera".