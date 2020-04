Montezemolo: Espero que Leclerc no pierda la cabeza

Luca Cordero di Montezemolo siempre evoca recuerdos a todos los aficionados de Ferrari. De los mundiales conquistados con Niki Lauda a la increíble racha histórica con Michael Schumacher en la primera mitad de los 2000, el que fuera presidente de la escudería italiana sorprende cada vez que habla.

Durante este periodo de confinamiento por la pandemia del coronavirus, el italiano protagonizó una entrevista en Sky Sport 24, donde abrió su libro de anécdotas, pero también valoró la actualidad de la Fórmula 1.

Ante una temporada 2020 en la que Sebastian Vettel parece tener la necesidad de demostrar que puede contener el empuje joven de Charles Leclerc, Montezemolo recuerda quién puso sobre la mesa de Maranello el nombre del cuatro veces campeón del mundo de F1.

"Schumacher había intentado por todos modos de convencernos de fichar a Vettel en Ferrari antes de que diera el salto de Toro Rosso a Red Bull, pero en aquel momento aún le vimos inmaduro y preferimos a Alonso. Fernando, excluyendo ciertos aspectos de su carácter, ha logrado grandes victorias con nosotros y ha perdido dos títulos en la última carrera", recuerda Montezemolo.

El ex presidente de Ferrari subrayó los errores que ha cometido Vettel en estos últimos años, pero también quiso justificar las situación del alemán.

"Vettel siente mucho la presión, tiene la necesidad de verse respaldado, pero aun así es muy fuerte. Seguramente, ha cometido algún error de más, pero estos fallos también se han debido a que se ha visto con la necesidad de arriesgar", dice.

Ante el duelo de alto nivel que Leclerc y Vettel protagonizaron en 2019, y que previsiblemente volverán a protagonizar esta temporada, si se disputa, Montezemolo deja claro que es un tema delicado para Mattia Binotto, actual jefe del equipo.

"Leclerc es fortísimo, espero que no se le suba demasiado a la cabeza. Ya con Alfa Romeo habíamos visto que era rapidísimo y cometía pocos errores. Ahora, en cambio, nos debemos preguntar si puede convivir con Vettel. Este sera un tema delicado para Binotto. Es necesario hablar claro a los pilotos y explicarles que corren no para sí mismo, sino para Ferrari. Y, aun así, es evidente que después de 4-5 carreras se verá el nivel en pista".

"Ferrari tiene casi todo para luchar por el máximo de manera continua y espero que volvamos a ganar. Hace mucho tiempo que no se conquistan títulos, pero también ha pasado mucho tiempo desde que no se llega a la última carrera en condiciones de luchar por un Mundial. No quiero volver a ver imágenes de un campeonato ya decidido a cuatro carreras del final, como en los últimos años", concluyó, haciendo referencia al dominio aplastante de Mercedes y Hamilton.

