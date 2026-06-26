Montoya advierte de posibles enfrentamientos entre compañeros de equipo en Austria

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya cree que el carácter único e implacable del Red Bull Ring provocará inevitablemente duelos en pista entre compañeros de equipo en el Gran Premio de Austria de este fin de semana.

En declaraciones a programa Weekend Warm-up de F1 TV, el colombiano explicó que el trazado corto y exigente del circuito de Spielberg no deja a los pilotos ningún lugar donde esconderse.

Cuando se le preguntó sobre la probabilidad de que se produjeran contactos en pista en las zonas de frenada brusca, Montoya advirtió de que las fricciones entre compañeros de equipo son casi una certeza.

"Vamos a ver enfrentamientos entre compañeros de equipo", afirmó. "Este es un circuito en el que los compañeros siempre corren juntos, y es un lugar donde alguien sale ganando y alguien sale perdiendo, y veremos cómo los propietarios de los equipos se emocionan de verdad"

Montoya también señaló que la falta de curvas hace que los márgenes sean increíblemente estrechos.

"Tres décimas aquí equivalen a seis décimas en cualquier otro sitio. Por eso, recortar distancias aquí es muy, muy difícil", añadió. "No hay suficientes curvas para marcar la diferencia".

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La amenaza de enfrentamientos dentro del propio equipo surge en un momento en el que Lewis Hamilton, de Ferrari, está cobrando impulso en el campeonato de pilotos y ejerciendo presión sobre los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

La victoria del siete veces campeón en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, la primera con la escudería de Maranello y la primera victoria de la temporada en un Gran Premio que no ha sido de Mercedes, le ha dejado a 41 puntos del líder del campeonato, Antonelli, y nueve puntos por delante de Russell.

Durante la rueda de prensa de pilotos en Austria, se le preguntó a Russell si le ponía más nervioso su duelo interno en el equipo con Antonelli o lidiar con la presión de otros equipos. "Ninguna de las dos cosas me pone nervioso", explicó el británico.

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"Para ser sincero, me emociona, porque cuanta más gente tengas como rival, más competición hay. Y así era para todos nosotros cuando competíamos en karts. Nunca corrías contra un solo rival. Había tres, cuatro o cinco pilotos que competían por la victoria.

"Así es como debería ser la Fórmula 1. Y eso es lo que nos entusiasma. Así que estoy deseando que llegue".