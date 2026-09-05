Montoya advierte que McLaren se está volviendo "difícil de detener" en la F1 2026

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya cree que McLaren se ha vuelto "difícil de detener" a medida que gana confianza en el campeonato de 2026.

El campeón vigente Lando Norris llega al Gran Premio de Italia de este fin de semana tras dos victorias consecutivas en los Grandes Premios de Hungría y Países Bajos. Aunque Norris aún está a 83 puntos del líder del campeonato de Mercedes, Kimi Antonelli, McLaren está cerrando rápidamente la brecha.

Hablando en el programa Weekend Warm-Up de F1 TV, Montoya elogió a la escudería de Woking por asumir más riesgos.

"La combinación que estamos viendo es un McLaren que está creciendo, un McLaren que empieza a encajar todas las piezas, un McLaren que no tiene miedo de asumir riesgos con la estrategia", explicó Montoya.

"El año pasado se encontraron en una posición con el coche más rápido, ganando carreras, pero tenían miedo de cometer errores y perder carreras, mientras que ahora son los no favoritos y van a por todas, y les está funcionando".

El colombiano añadió que el impulso de Norris podría ser "difícil de detener" a medida que crece la confianza en él y en el equipo.

"Y cuando empiezas a hacer cosas así, y funcionan, la confianza en el equipo y en la gente que te rodea simplemente crece, y va a ser difícil detenerlo", dijo.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Montoya también señaló la confianza de Norris en el MCL40 en comparación con su compañero de equipo Oscar Piastri, quien recientemente ha tenido dificultades para extraer el mismo rendimiento del coche.

"Está haciendo un muy buen trabajo en clasificación", dijo Montoya sobre Piastri. "Siempre está ahí. A una vuelta pilota con mucha comodidad y cuando está con el compuesto adecuado para él es muy rápido, pero por alguna razón cuando ahora parece estar con un neumático más caliente, el coche parece complicado de conducir.

"No creo que hayan encontrado el punto óptimo para él. No ha perdido nada de velocidad. Es muy fácil decir: 'Oh, Lando está haciendo un trabajo tan bueno'.

"Lando simplemente se siente cómodo con el coche, y cuando confías en el coche, puedes soltar los frenos, puedes dejar que el coche entre en la curva, puedes lanzarlo cuando vas a girar.

"Si no sabes qué va a hacer el coche, nunca vas a soltar los frenos igual de bien. Nunca vas a mantener esa velocidad. Y esa es una gran diferencia".