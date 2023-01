Montoya: "¿Cuántos conocen a Andretti y a Cadillac fuera de EE.UU?”

Cargar reproductor de audio

La intención de Andretti de entrar en la Fórmula 1 como una nueva escudería en asociación con General Motors, a través de la marca Cadillac, viene siendo uno de los grandes temas de conversación alrededor de la máxima categoría mientras se acerca la nueva temporada.

De momento sólo la FIA se ha mostrado claramente abierta a la llegada de Andretti Cadillac como 11º equipo a la parrilla, mientras que los propietarios de la F1 y la mayoría de los equipos tienen una opinión diferente.

Como explicó recientemente Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, el principal escollo es el dinero que perderían las escuderías por tener que dividir sus ingresos con alguien más, algo que por ahora no parecen dispuestos a aceptar.

Juan Pablo Montoya, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, dice que entiende el planteo de los equipos actuales de la F1, razón por la cual piensa que Andretti Cadillac debería seguir los pasos de Audi y comprar una plaza existente para entrar en el campeonato.

"Me encantaría verlos en la parrilla, pero no creo que suceda. A menos que puedan comprar a alguien más. No veo que el equipo extra suceda. Es una pena, pero es difícil convencer a todo el mundo", comenzó el colombiano.

"Si están tan decididos a entrar en la Fórmula 1, probablemente podrían comprar a alguien como Alpine. Personalmente, si quieren tener una entrada extra, lo veo muy improbable. Creo que tiene que ser más de lo que hizo Audi. Si realmente quieres estar en la F1 a largo plazo, podrías ir y comprar el 30, 40 por ciento de Alpine con una opción a dos años vista de comprar otro 40 o 20 por ciento, y entonces tienes el control del equipo. Tienes la mayoría y haces lo que quieres. Pero de la otra manera, no lo veo. Ya sabes cómo son los equipos. Ya sabes cómo es el juego".

Montoya, además, no está convencido de que los nombres de Andretti y Cadillac tengan un gran peso por sí mismos fuera de los Estados Unidos y puedan ser un gran aporte para la Fórmula 1.

"Sí, el nombre Andretti es muy grande en Estados Unidos. Pero hoy en día si vas a Europa, no sé, ¿cuántas personas realmente conocen a Andretti?"

"Cadillac (también) es un gran nombre, pero lo es en Estados Unidos. En los Países Bajos no lo es, en el Reino Unido no lo es, en Francia no lo es y en España no lo es. Creo que Chevy es un nombre más importante, pero entiendo por qué utilizan Cadillac, porque son vehículos de gama alta".

"Hay que recordar que la Fórmula 1 es un negocio"

Preguntado si no sería bueno tener más equipos y más monoplazas en la parrilla de salida, Montoya respondió: "¿Qué aporta? Si ves una carrera de Fórmula 1, la mitad de los coches ni siquiera salen en la TV. Digamos que eres McLaren o Aston Martin o Alpine. Sus números de TV van a bajar tan pronto como el otro equipo se una. Porque eres un equipo de la mitad del pelotón. No te muestran lo suficiente porque no estás ganando las carreras. ¿Y ahora vas a tomar el 10% de ese tiempo de televisión y dárselo a alguien más? Así que cuando te estás vendiendo a un patrocinador, estás ofreciendo por la misma cantidad de dinero que necesitas un 10% menos de exposición. Y (recibirás) menos dinero de televisión al final del año".

"¿Por qué vas a decir que sí? ¿Cuál es la motivación? Tienes que recordar que la F1 es un negocio. Tiene un lado deportivo, pero también es un negocio. Todo el mundo que está involucrado en ella, está tratando de hacer dinero. Todos los que trabajan en ella, desde los pilotos a los ingenieros, pasando por los jefes, todos, están ahí para hacer un trabajo. Y hacer lo mejor que puedas y ganar carreras, sí, y eso es genial. Pero es un trabajo, es un negocio. Entonces, ¿por qué crees que más coches (sería algo bueno)... ¿Era mejor cuando antes había 24 coches en la parrilla?”

Un argumento a favor del ingreso de un nuevo equipo es que daría a los pilotos jóvenes más oportunidades para llegar a la Fórmula 1. Pero Montoya, cuyo hijo Sebastián forma parte del programa junior de Red Bull y está en el camino para tratar de llegar a la máxima categoría en los próximos años, propone otra manera de darles lugar a los nuevos talentos.

"Creo que se puede hacer que los equipos corran con un tercer coche en la mitad de las carreras. O calcularlo (de modo que se llegue a una situación) en la que corran 22 coches cada semana. Así que lo calculas de manera que un equipo tenga que correr, no sé, dos carreras al año con un piloto joven. Nombras al piloto al principio del año y este chico necesita correr dos carreras al año. Y entonces les das a los jóvenes la oportunidad de desarrollarse y experimentar las carreras y aprender", planteó el bogotano.

Juan Pablo Montoya llega a la pista junto a su familia. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images