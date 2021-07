Montoya cree que la carrera sprint hará "mucho más interesante" la F1

La F1 está afrontando una ronda que marcará un antes y un después con el estreno de la carrera sprint en el circuito de Silverstone, escenario de la décima fecha de la temporada 2021.

Será la primera vez que habrá una competencia clasificatoria para definir el orden de salida definitivo del gran premio, algo que ha generado opiniones muy diversas entre aficionados y miembros del paddock.

Para Montoya, quien compitió en la Formula 1 entre 2001 y 2006, este nuevo formato de fin de semana solo traerá cosas positivas.

"Creo que es genial. Es otra oportunidad para que los aficionados vean más carreras. Personalmente creo que va a ser un fin de semana mucho más interesante", dijo el colombiano en Motorsport.tv.

"Los sábados van a ser más interesantes, los viernes van a ser más interesantes. Antes los coches sólo tenían dos prácticas el viernes, ahora vas a llegar a ver una clasificación real en un viernes y luego el sábado, vas a llegar a ver una salida, vas a ver a la gente correr, y creo que es emocionante".

"Creo que alguien joven, ya sabes, como Lando (Norris) o alguien así, realmente querrá tomar ventaja de esto y obtener una posición de salida realmente buena. Creo que la idea de tener una carrera clasificatoria es grande para los aficionados, es grande para el espectáculo".

Montoya se refirió además a quienes están en contra de esta implementación y dijo que muchas veces los pilotos no quieren afrontar cambios cuando están en la F1.

"La gente, especialmente cuando estás en la Fórmula 1, tiene miedo al cambio. Cree que cualquier cosa que cambien perjudica a la Fórmula 1, que cada vez que se cambia la forma de hacer la Fórmula 1 es peor", comentó.

"Estoy bastante seguro de que la primera vez que dijeron 'ahora vamos a hacer tres sesiones (de entrenamientos) en lugar de una dijeron 'oh, Dios mío'. Recuerdo cuando pasamos de la clasificación de 12 vueltas, que en realidad eran cuatro vueltas cronometradas, a una vuelta, y con el combustible de carrera, y fue como 'oh, Dios mío esto no es real, esto es falso'".

"Todo lo que es diferente para ti cuando estás en la Fórmula 1, es como 'oh Dios mío, no lo toques'. Sinceramente, creo que es genial. He estado en todo tipo de series, y lo he visto todo, y creo que en Liberty realmente entienden que la Fórmula 1 es un deporte, pero al final del día, tenemos que entretener a la gente, tenemos que entretener a los fans, y están haciendo un gran trabajo", finalizó.

