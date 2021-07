Montoya considera que Verstappen no fue inteligente contra Hamilton

El contacto en la arrancada del Gran Premio de la Gran Bretaña que dejó fuera de juego a Max Verstappen y permitió a Lewis Hamilton reducir significativamente la distancia en la clasificación respecto al holandés, sigue dando que hablar.

Una de las principales figuras del mundo del motor ha expresado su opinión: Juan Pablo Montoya.

El colombiano, que compitió en la Fórmula 1 en la década del 2000 con Williams y McLaren, ofreció su aportación en el programa 'This Week with Will Buxton', emitido en Motorsport.tv, y explicó por qué Max Verstappen se equivocó al no pensar en términos de lo que importaba esa carrera para el campeonato del mundo.

"Para ser sincero, creo que fue más un incidente de carrera más que otra cosa. Lewis falló un poco en el vértice. De hecho, más que fallar en el vértice, cuando entró en la curva el coche subviró y se fue largo, y no creo que Max le dejara suficiente espacio".

"Max giró bastante bruscamente, pero es un tipo agresivo. Lo que se suele ver es a Max atacando al Mercedes, y el Mercedes siempre ha sido el coche más rápido. Esta vez creo que todo fue al revés porque Max tiene el coche más rápido”.

Montoya no eximió completamente a Hamilton de la responsabilidad del accidente. Según el ex piloto de F1, el siete veces campeón del mundo se arriesgó a flanquear a Verstappen en Copse y estudió este movimiento tras ver el comportamiento del holandés durante la clasificación al sprint del sábado.

"¿Lewis? Fue bueno verle regresar y ser agresivo y asumir riesgos. ¿Lo ha intentado? Sí. ¿Estaba en posición? Por supuesto. Estaba al cien por ciento junto a él y creo que si Max le hubiera dado un poco más de espacio aún habría estado por delante".

"En la clasificación sprint Lewis lo intentó también, pero se dio cuenta de que por fuera no iba a conseguir pasarle, que tenía que estar por dentro y al lado de él. El que saliera primero de Copse ganaría la carrera".

El choque del domingo desató la polémica entre Toto Wolff y Christian Horner y Montoya disfrutó del acalorado intercambio verbal entre los dos directores de equipo.

"Bueno, es comprensible. Hay que recordar que Red Bull lleva mucho tiempo sin ganar un campeonato, mientras que ahora tienen la oportunidad de hacerlo y lucharán por ello. Los medios de comunicación prestan mucha atención a esta lucha. Saben que la gente les escucha, se emocionan y todos quieren decir lo que piensan y apoyar su punto de vista".

¿El incidente de Silverstone marcará de alguna manera el enfoque de Verstappen en las próximas carreras? Según Montoya, tendrá que ser Red Bull quien dirija su talento y le haga entender que el objetivo ahora ya no son las victorias, sino el título.

"Creo que Lewis será más fuerte después de este episodio. Sigue estando por detrás en la clasificación y el Red Bull es el coche más fuerte, mientras que Max nunca ha estado en una posición en la que tuviera que pensar en los puntos. Ahora tiene que ser lo suficientemente inteligente para traer a casa el mejor resultado posible cada semana".

"Max podría haber pisado el acelerador y terminar segundo, o podría haberle ganado a Lewis con la estrategia, pero en lugar de eso sólo pensó en la victoria. Piensa en cuántos puntos ha perdido. Será interesante ver cómo todo el equipo, cómo Helmut Marko y Horner afrontan esta situación".

"Empezarán a preguntarse si deben cambiar su estrategia con Max y pensar no sólo en la victoria, mientras que Lewis ha demostrado que asumirá cualquier riesgo para intentar ganar el campeonato. ¿Cometió un error y perdió el vértice? Sí, y causó una colisión. ¿Max trató de evitarlo? ¡No!"