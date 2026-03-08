Juan Pablo Montoya expresó su frustración por la decisión de Ferrari de no entrar en boxes durante el coche de seguridad virtual en el Gran Premio de Australia.

Tras un fuerte comienzo del equipo de Maranello, Charles Leclerc tomó el liderato de manos de George Russell después de haber partido desde el cuarto lugar, mientras que Lewis Hamilton pasó del séptimo al tercer puesto en la largada.

La tensa batalla entre Leclerc y Russell continuó durante la primera fase de la carrera, pero cuando Isack Hadjar se detuvo al costado de la pista y se activó el coche de seguridad virtual, Ferrari optó por permanecer en pista mientras que otros equipos, entre ellos Mercedes, decidieron entrar en boxes. La misma decisión se tomó más tarde cuando Valtteri Bottas también abandonó la carrera.

También lee: Fórmula 1 Por qué Ferrari no entró a pits bajo el VSC en el GP de Australia de F1

"La largada fue increíble", dijo Montoya a F1 TV. "Hubo muchos más adelantamientos de los que cualquiera esperaba. La carrera fue variada. Fue realmente buena. Sorprendido, pero no sorprendido con Ferrari por la estrategia, para ser honesto. Me sorprendió bastante. Al menos deberían haber dividido los coches".

"Mercedes tuvo muy claro lo que estaba haciendo, y de nuevo, hay que sacarse el sombrero con Mercedes. Ejecutaron bien, y Lewis lo hizo bastante bien. Me impresionó".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El piloto colombiano añadió más tarde: "No, sinceramente, el año pasado siempre nos quejábamos de que Ferrari nunca era lo suficientemente agresivo y de que siempre fallaban una estrategia, y en mi opinión, lo volvieron a hacer".

"Creo que quizá no tenían un coche para ganar, pero llevaron la pelea a Mercedes. Hicieron una buena largada. Estaban manteniendo la posición. Creo que Charles hizo un trabajo increíble volviendo a atacar a George una y otra vez, y se lo veía realmente fuerte".

"Y luego sale el coche de seguridad virtual y es como que todos, excepto ellos, entran en boxes. Es como: otra vez no. Es como: ¿por qué? En algún momento tiene que haber alguien diciendo: '¿Realmente somos el único diferente?' No puede haber 10 equipos inteligentes... Tienes 10 equipos inteligentes y uno que se equivoca y en su mente piensa que todos los demás lo están haciendo mal".

Ferrari terminó la carrera con un tercer y cuarto puesto de Leclerc y Hamilton respectivamente, detrás del 1-2 de Mercedes con Russell y Andrea Kimi Antonelli.