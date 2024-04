Montoya critica la amistad en la F1: "En mis tiempos no hablabas con nadie"

Juan Pablo Montoya compitió en la F1 entre 2001 y 2006, un período en el que ganó siete grandes premios y subió 30 veces al podio con un estilo de manejo marcado por su velocidad innata, pero también por una actitud valiente y atrevida a la hora de luchar en pista con sus rivales.

Un gran recuerdo fue la manera en que corrió particularmente contra Michael Schumacher, siendo muy recordado el adelantamiento que realizó sobre el piloto alemán en el Gran Premio de Brasil de 2001, apenas su tercera carrera en la categoría.

En una participación en el podcast Beyond the Grid, Montoya destacó el cambio de época en las relaciones entre pilotos cuando él competía en la F1 y la actualidad.

"Nunca hablamos", dijo Montoya en referencia a Ralf Schumacher, con quien compartió su etapa en Williams.

"Hoy en día con las redes sociales, los compañeros de equipo son los mejores amigos y van a cenar juntos y todos van a jugar al pádel juntos... En mis tiempos, no hablabas con nadie. Yo solía hablar con Fernando (Alonso) y todavía lo hago. Y Rubens (Barrichello) y (Felipe) Massa a veces. Y eso era todo", diferenció el colombiano.

Juan Pablo Montoya Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Montoya agregó que en aquel entonces el paddock "era muy hostil" y recordó una frase de Chip Ganassi, dueño del equipo para el que corrió en la Serie CART (hoy IndyCar) antes de llegar a la F1.

"Creo que Ganassi tuvo probablemente una de las mejores frases. Fui amable con alguien, con un piloto en algún lugar y no fui despiadado cuando corrí con él. Y se enojó conmigo y me dijo: 'Si quieres amigos, tráelos. No estás aquí para hacer amigos'. Y es verdad", comentó.

Montoya piensa que tener una buena relación con un colega fuera de la pista puede terminar por afectar la forma en que luego se lucha en una carrera.

"Hoy en día, con las redes sociales, todo el mundo habla, todo el mundo es amable y todo eso. Pero cuando eres tan amable, es difícil ser un maldito (en la pista). Y es difícil hacer un movimiento donde vas a sacar al otro fuera de la pista cuando el tipo te cae bien".

Los pilotos suelen decir que se transforman en competidores sin piedad cuando se bajan la visera del casco y arranca la carrera, pero Montoya no lo cree del todo: "Sí, pero si es el tipo con el que cenaste anoche, es mucho más difícil ir y tirar el coche. Sí, vas a competir duro con él. Pero ¿sabes lo que quiero decir? No es tan directa (la pelea)".

De todos modos, Montoya sí cree que hoy en día las maniobras se juzgan de forma diferente al tiempo en que le tocó correr en F1.

"Hoy en día con las reglas no se puede ser tan extremo, mientras que en mi época usted podría simplemente sacar a alguien de la pista", finalizó.