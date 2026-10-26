Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Montoya cuestiona la penalización de George Russell en el GP de Estados Unidos de F1

Juan Pablo Montoya cuestionó la penalización de cinco segundos a George Russell en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Lydia Mee

Publicado: 26 oct 2026, 13:01

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George Russell, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya quedó "sorprendido" por la penalización a George Russell en el Gran Premio de Estados Unidos, al afirmar que el piloto de Mercedes no obtuvo una ventaja del incidente.

Russell recibió una penalización de cinco segundos por salirse de la pista en la curva 12 y reincorporarse por delante de Oscar Piastri, de McLaren, en la primera vuelta en el Circuito de las Américas. Luego terminó octavo, mientras que su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, ganó la carrera.

En declaraciones en el programa posterior a la carrera de F1 TV en Austin, Montoya sostuvo que la maniobra de Russell no le dio una ventaja.

"Me sorprende la penalización a George, porque en realidad no obtuvo una ventaja", explicó Montoya. "Si hubiera obtenido una ventaja, habría quedado al lado de Hadjar.

"No habría tenido un McLaren a su lado. Así que me sorprendió un poco eso. Pero hay que dejárselo a la FIA. Ellos tienen su punto de vista".

De cara a la próxima ronda, Russell ocupa el segundo lugar del campeonato, pero está bajo amenaza de Lewis Hamilton, que está apenas un punto por detrás en la tercera posición, Max Verstappen en cuarto lugar y Charles Leclerc en quinto.

¿Por qué fue penalizado George Russell durante el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

Los comisarios impusieron a Russell una penalización de cinco segundos por salirse de la pista y "obtener una ventaja duradera".

"Los comisarios revisaron datos del sistema de posicionamiento/comisariado, video y pruebas de video a bordo, además de las presentaciones de los equipos de los coches 63 y 81 a través del Canal de Evidencias de la FIA", señaló el comunicado oficial de la FIA.

"El piloto del coche 63 estaba defendiendo posición frente al coche 81 en la curva 12 y se salió de la pista, luego procedió a reincorporarse por delante del coche 81 antes de la curva 13. Conservó esa posición. En consecuencia, los comisarios determinan que se salió de la pista, se reincorporó y obtuvo una ventaja duradera.

"La penalización normal para esto es de 10 segundos; sin embargo, los comisarios consideraron que el piloto del coche 63 había estado presionando previamente al coche 6 y que eso puso al coche 81 en una posición de ataque (y, por lo tanto, al coche 63 en una posición defensiva). Además, se trató de un incidente de primera vuelta y, según nuestra determinación, la penalización debía mitigarse a 5 segundos".

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