El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya ha afirmado que, mientras que George Russell "intenta analizarlo todo en exceso" al volante, su compañero de equipo y actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, deja que su pilotaje fluya de forma natural.

A medida que los pilotos llegan a Madrid para disputar el Gran Premio de España inaugural en el circuito de Madrid, Montoya ha comentado el rendimiento del dúo de Mercedes.

La escudería de Brackley, , celebró un doblete en el Gran Premio de Italia de la semana pasada, en el que Antonelli se alzó con la victoria ante su público local tras salir desde la 19.ª posición de la parrilla.

"Tiene que aprender y entender por qué le funciona tan bien a Kimi", dijo Montoya sobre Russell durante el programa "Weekend Warm-Up" de F1 TV.

"Los neumáticos medios rindieron un poco mejor de lo que la gente esperaba en cuanto a velocidad, sobre todo a medida que se iban desgastando. De hecho, la velocidad se mantuvo; realmente no hubo degradación en esos neumáticos. Creo que George está intentando analizar demasiado todo lo relacionado con la conducción. Quiere hacerlo todo a la perfección.

"Y Kimi deja que las cosas sucedan de forma más natural. Kimi simplemente va a por todas, y las cosas le salen bien. Es como si todo lo que hiciera funcionara, y es realmente difícil vencer a Kimi porque parece que nunca se equivoca. Sus errores acaban saliendo bien".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

El piloto colombiano añadió: "Se sale a la grava, pisa a fondo y el coche sigue adelante. Es que no puede equivocarse. Y cuando tienes eso, es muy difícil de superar.

"George tiene que entender cómo gestiona los neumáticos; quizá tenga que ser un poco más agresivo y seguir intentándolo. Tiene a la persona adecuada ahí. Tiene la información. Y creo que es una buena lección para que George alcance un nivel superior. La velocidad no es el problema. El problema es cómo se lleva a cabo la ejecución".

De cara al Gran Premio de España, Antonelli cuenta con una ventaja de 66 puntos sobre Russell en la clasificación.

Fotos del GP de España de F1 – Viernes