Fórmula 1 GP de México

Montoya exige "consecuencias" para los pilotos de Ferrari tras el desastre del GP de México

Juan Pablo Montoya pidió que Ferrari imponga consecuencias a Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras su choque de la primera vuelta en México

Lydia Mee

Publicado: 3 nov 2026, 2:12

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

El expiloto de Fórmula 1 y comentarista de F1 TV Juan Pablo Montoya sostuvo que debe haber "consecuencias" para Lewis Hamilton y Charles Leclerc después de que su batalla en la primera vuelta probablemente le costara a Ferrari la victoria en el Gran Premio de México.

Ambos pilotos se fueron largos cuando Leclerc intentó adelantar a Hamilton, que había largado desde la pole position. Leclerc quedó en la punta, mientras que Hamilton perdió una posición con Max Verstappen, de Red Bull. El piloto monegasco recibió una penalización de cinco segundos por el incidente, y Verstappen terminó ganando la carrera.

En declaraciones en el programa posterior a la carrera de F1 TV, Montoya instó a Ferrari a imponer consecuencias a sus pilotos.

"Tiene que haber conversaciones adecuadas, y tiene que haber sanciones", explicó el expiloto. "Necesitan saber que va a haber consecuencias por lo que están haciendo, porque hoy deberían haber ganado".

El expiloto de IndyCar Series James Hinchcliffe, que acompañó a Montoya en la transmisión, agregó: "Max es increíble. Red Bull ejecutó todo de manera impecable. Pero esta no fue una carrera que ganó Red Bull. Fue una carrera que perdió Ferrari. Y si mirás los circuitos que vienen, salvo un milagro, creo que esta era su mejor oportunidad para el resto del año de conseguir una victoria. La merecían. Clasificaron bien y sus pilotos hoy les fallaron".

El jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, pidió respeto a sus pilotos después del incidente.

"Creo que es simplemente una cuestión de respeto, el respeto por la marca, por el patrocinador, por el equipo, por las 2.000 personas que trabajan como locos en la fábrica, que creo que estamos volviendo en términos de rendimiento, que dimos un buen paso adelante", dijo el francés a Sky Sports F1.

"Con ambas mejoras, la gente en la fábrica trabaja día y noche. Y, sinceramente, para mí es difícil de digerir perder una victoria así. Tendré tiempo para hablar con ellos, pero sinceramente hoy estoy un poco desanimado".

Ferrari ahora pondrá la mira en el Gran Premio de Brasil de esta semana.

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