Montoya: "En Ferrari tienen miedo a tomar decisiones y en Red Bull no"

Ferrari ha dado un enorme salto de rendimiento con el nuevo ciclo reglamentario que estrenó la Fórmula 1 este año, pasando de dos temporadas sin ganar carreras a ser en 2022 un habitual contendiente a los triunfos y la batalla por el campeonato.

Sin embargo, después de 13 carreras disputadas hasta ahora, el equipo italiano llegó al receso de verano con gusto a poco al obtener solo cuatro victorias, perdiendo marcadas oportunidades de ganar por fallas mecánicas o errores estratégicos.

Esto último quedó muy en evidencia en carreras como Mónaco, Gran Bretaña y Hungría, mientras que en Francia un intercambio de radio con Carlos Sainz dejó a la luz un momento de confusión por parte de los estrategas del equipo.

"Creo que Ferrari comenzó con su propio paquete, y debería estar liderando los puntos a estas alturas por lejos. Y creo que, a día de hoy, todavía tienen el ritmo para ganar las carreras, pero ya sabes, siguen golpeándose a sí mismos", dijo Juan Pablo Montoya en un análisis para Vegas Insider.

"Eso es lo difícil, y si entienden y descubren lo que tienen que hacer, y cómo mirarlo, y hacer una estrategia un poco mejor, entonces, pueden ganar muchas carreras. Lo miras una y otra vez, miras Mónaco, miras la última en Hungría, y hay muchas más carreras que dices, 'oh Dios mío, tiran esta, oh, tiran la siguiente, oh Dios tiran la siguiente...'", continuó.

"Es como si tuvieran tanto miedo a tomar decisiones, en mi opinión. Eso es lo que realmente les está perjudicando. No es que no estén haciendo un trabajo increíble, porque han construido el mejor coche este año. Pero están en esa posición que sabes cuando eres tan bueno que piensas como: 'no lo arruinemos'. Cuando estás pensando eso, alguien más está pensando: 'te tenemos'. Estás completamente jodido".

Montoya comparó la situación de Ferrari con la de Red Bull, que se ha mostrado mucho más sólido en términos de decisiones durante esta temporada, y cree que existe una manera de pensar diferente entre ambos equipos.

"Red Bull es bastante increíble. Creo que lo que tiene Red Bull, es que no tienen miedo de perder. Tienen esta actitud: no importa si nos equivocamos, lo intentamos. Mientras que la mentalidad de Ferrari es: no lo arruinemos, porque podemos ganar".

Al momento de pensar quién es responsable de los errores vistos en Ferrari en 2022, Montoya quita culpa a Mattia Binotto, jefe de la escudería, y tiene claro que el peso de los fines de semana está 100% en los estrategas de Maranello.

"No, Mattia no es el hombre de la estrategia. Todo el mundo le echa la culpa, pero no es él. No creo que sea él quien diga, 'oh pongamos el neumático duro'. Por eso tienes estrategas, y por eso pagas a los mejores para que tomen esas decisiones. En Red Bull, no es Adrian Newey, o Christian Horner quien toma las decisiones. Son los estrategas los que toman las decisiones", lanzó.

"Sí, a largo plazo estoy de acuerdo en que es su responsabilidad. Durante el fin de semana no lo es. Pero, la gente que está ahí es su responsabilidad al 100%, o la que él asigne como responsable".

"Creo que tendrán una buena charla al respecto, no creo que vaya a cambiar el personal a mitad de temporada. Creo que la gran cosa allí para mí es cómo van a abordar, y cómo va a cambiar. Creo que tienen que dejar de ser tan tímidos con sus decisiones y ser un poco más agresivos", analizó.

