Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Austria

Montoya insta a Mercedes a acelerar las mejoras para evitar caer ante Ferrari

Juan Pablo Montoya ha advertido de que Mercedes debe acelerar su calendario de actualizaciones para evitar perder terreno frente a Ferrari

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya ha advertido de que Mercedes podría tener que replantearse su estrategia de desarrollo, argumentando que la escudería de Brackley debe empezar a introducir mejoras «más rápidamente» para evitar quedarse atrás en la carrera por el desarrollo a mitad de temporada.

En declaraciones previas al Gran Premio de Austria en el programa "Weekend Warm-up" de F1 TV, el siete veces ganador de Grandes Premios analizó el enfoque actual del equipo dirigido por Toto Wolff y las mejoras que está introduciendo Ferrari

"En algún momento, Mercedes tiene que plantearse: “¿Cuándo empezamos a introducir más mejoras más rápido?”. Creo que se sentían cómodos pensando: “Vale, vamos a Canadá, traemos una mejora”, y luego la siguiente podría ser en Silverstone o más adelante. En realidad, no han dicho cuándo llegará la siguiente", explicó el colombiano.

Más de la F1 :

"Si se limitan a esperar grandes paquetes de mejoras y todos los demás están introduciendo pequeños cambios, eso les va a complicar la vida. Así que la gran pregunta es: ¿es eso suficiente? ¿Van a cerrar esa brecha por completo? Y si en Barcelona todo el mundo hubiera optado por una estrategia de tres paradas, ¿habría ganado Ferrari la carrera de todos modos? No estoy tan seguro. No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Pero allí lo consiguieron".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Mercedes ha tenido un comienzo de temporada 2026 increíblemente sólido. Después de que George Russell ganara el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada, y la carrera sprint de China, su compañero de equipo adolescente, Kimi Antonelli, se aseguró cinco victorias consecutivas en los Grandes Premios de China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco. 

Antonelli lidera el campeonato de pilotos con 156 puntos, tras convertirse en el piloto más joven en hacerlo tras su victoria en Japón. Lewis Hamilton, que logró su primera victoria en un Gran Premio como piloto de Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, ocupa el segundo puesto con 115 puntos. Russell es actualmente tercero con 106 puntos.

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Russell responde a Antonelli en la FP3 de la F1 en Austria; Colapinto es 14° y Checo Pérez 19°

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

La reacción a la foto de la cena de los pilotos de F1 en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
La reacción a la foto de la cena de los pilotos de F1 en Austria

Mercedes recibe a la familia de Niki Lauda en el GP de Austria: "Un legado que sigue vivo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Mercedes recibe a la familia de Niki Lauda en el GP de Austria: "Un legado que sigue vivo"

Montoya advierte de posibles enfrentamientos entre compañeros de equipo en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Montoya advierte de posibles enfrentamientos entre compañeros de equipo en Austria
Más de
Juan Pablo Montoya

La victoria de Hamilton da a Leclerc una "oportunidad increíble", dice Montoya

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La victoria de Hamilton da a Leclerc una "oportunidad increíble", dice Montoya

Montoya señala que Mercedes comprometió la victoria de Russell en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Montoya señala que Mercedes comprometió la victoria de Russell en Barcelona

Montoya y Villeneuve cruzan opiniones sobre si Red Bull está de regreso o no tras Canadá

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Montoya y Villeneuve cruzan opiniones sobre si Red Bull está de regreso o no tras Canadá
Más de
Mercedes

Russell califica de una "amenaza real" a McLaren para el GP de Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Russell califica de una "amenaza real" a McLaren para el GP de Austria

Antonelli domina el viernes en Austria, con Colapinto fuera del top 15 y más problemas para Checo Pérez

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Antonelli domina el viernes en Austria, con Colapinto fuera del top 15 y más problemas para Checo Pérez

Hasta qué punto están realmente preocupados los rivales de Ferrari por su progreso y la mejora de su motor

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Hasta qué punto están realmente preocupados los rivales de Ferrari por su progreso y la mejora de su motor

Últimas noticias

Montoya insta a Mercedes a acelerar las mejoras para evitar caer ante Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Montoya insta a Mercedes a acelerar las mejoras para evitar caer ante Ferrari

Russell responde a Antonelli en la FP3 de la F1 en Austria; Colapinto es 14° y Checo Pérez 19°

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Russell responde a Antonelli en la FP3 de la F1 en Austria; Colapinto es 14° y Checo Pérez 19°

Leclerc resta importancia a la mejora ADUO de Ferrari en Austria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Leclerc resta importancia a la mejora ADUO de Ferrari en Austria

La reacción a la foto de la cena de los pilotos de F1 en Austria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
La reacción a la foto de la cena de los pilotos de F1 en Austria