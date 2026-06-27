Montoya insta a Mercedes a acelerar las mejoras para evitar caer ante Ferrari

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya ha advertido de que Mercedes podría tener que replantearse su estrategia de desarrollo, argumentando que la escudería de Brackley debe empezar a introducir mejoras «más rápidamente» para evitar quedarse atrás en la carrera por el desarrollo a mitad de temporada.

En declaraciones previas al Gran Premio de Austria en el programa "Weekend Warm-up" de F1 TV, el siete veces ganador de Grandes Premios analizó el enfoque actual del equipo dirigido por Toto Wolff y las mejoras que está introduciendo Ferrari.

"En algún momento, Mercedes tiene que plantearse: “¿Cuándo empezamos a introducir más mejoras más rápido?”. Creo que se sentían cómodos pensando: “Vale, vamos a Canadá, traemos una mejora”, y luego la siguiente podría ser en Silverstone o más adelante. En realidad, no han dicho cuándo llegará la siguiente", explicó el colombiano.

Más de la F1 : Fórmula 1 Russell responde a Antonelli en la FP3 de la F1 en Austria; Colapinto es 14° y Checo Pérez 19°

"Si se limitan a esperar grandes paquetes de mejoras y todos los demás están introduciendo pequeños cambios, eso les va a complicar la vida. Así que la gran pregunta es: ¿es eso suficiente? ¿Van a cerrar esa brecha por completo? Y si en Barcelona todo el mundo hubiera optado por una estrategia de tres paradas, ¿habría ganado Ferrari la carrera de todos modos? No estoy tan seguro. No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Pero allí lo consiguieron".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Mercedes ha tenido un comienzo de temporada 2026 increíblemente sólido. Después de que George Russell ganara el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada, y la carrera sprint de China, su compañero de equipo adolescente, Kimi Antonelli, se aseguró cinco victorias consecutivas en los Grandes Premios de China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco.

Antonelli lidera el campeonato de pilotos con 156 puntos, tras convertirse en el piloto más joven en hacerlo tras su victoria en Japón. Lewis Hamilton, que logró su primera victoria en un Gran Premio como piloto de Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, ocupa el segundo puesto con 115 puntos. Russell es actualmente tercero con 106 puntos.