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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Montoya insta a Russell a cambiar de enfoque para luchar por el título de F1

Juan Pablo Montoya afirmó que George Russell debería centrarse en adaptar su propio estilo de conducción en lugar de obsesionarse con su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes

Juan Pablo Montoya ha instado a George Russell a dejar de centrarse en su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, y en su lugar concentrarse en adaptar su propio estilo de conducción si espera luchar por el campeonato.

Russell terminó segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña, beneficiándose de una apuesta tardía de Mercedes para mantener la posición en pista con neumáticos medios usados durante un período de coche de seguridad, que continuó hasta el final de la carrera.

A pesar de recortar una parte de la ventaja de su compañero de equipo en el campeonato, Russell admitió después de la carrera que no merecía el resultado y que, tras el fin de semana, necesita hacer algunos cambios para luchar por el título de 2026.

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"Si soy brutalmente honesto, no voy a luchar por un campeonato si las actuaciones continúan así", dijo Russell a F1 TV. "Así que no me voy de este fin de semana satisfecho. Aceptaré el resultado.

"Probablemente estaba más satisfecho al salir de Canadá cuando abandoné desde el liderato que hoy, estando P2. Probablemente merecía la victoria en Canadá, y hoy no merecía estar donde estuve."

Hablando en la transmisión posterior a la carrera de F1 TV, Montoya sugirió que Russell necesita centrarse en su estilo de conducción en lugar de hacerlo demasiado en su compañero de equipo.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Necesita adaptarse. Está muy centrado en Antonelli y, esto es una suposición mía, realmente quiere vencer a Kimi. Creo que necesita mirarse más a sí mismo y entender por qué no puede hacerlo. ¿Qué es lo que el coche no le permite hacer? Necesita averiguar cómo ajustar el coche para poder hacerlo."

El segundo puesto de Russell en Silverstone y el 15º puesto de Antonelli significan que el británico está ahora a 25 puntos del líder del campeonato de 19 años en la clasificación.

A los dos pilotos de Mercedes los siguen el siete veces campeón Lewis Hamilton en tercer lugar y su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, que ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, en cuarto.

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