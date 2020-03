Montoya a De La Rosa tras su lesión: "Estoy jodido"

Montoya había firmado por McLaren proveniente de Williams para la temporada 2005 pero las cosas no comenzaron del todo bien luego de que el piloto bogotano sufriera una lesión en un hombro jugando al tenis, según se dijo oficialmente, que lo llevó a ausentarse en los Grandes Premios de Bahréin y San Marino, tercera y cuarta ronda de aquella temporada.

De la Rosa, quien era piloto junto a Alex Wurz uno de los pilotos de reserva de McLaren, recordó cómo fue aquella situación vivida en abril de 2005.

"La verdadera historia fue que...todo el mundo decía que se rompió el hombro montando en moto o lo que sea, pero en realidad nadie tenía pruebas de ello, y siempre me dijo que estaba jugando al tenis", comenzó el español su relato en Beyond the Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1.

"La historia divertida es que cuando ocurrió el accidente, fuera lo que fuera, Ron (Dennis, jefe de McLaren) me llamó y me dijo '¿Estás preparado?' Y yo dije: '¿Sobre qué, Ron?' Y dijo: 'Porque puede que tengas que sustituir a Juan Pablo en Bahréin". Y yo dije 'Sí, por supuesto, ese es mi trabajo, estar preparado', ya sabes, y dije '¿Por qué?' y Ron dijo 'Porque Juan Pablo sufrió una ligera lesión en el hombro jugando al tenis'. Así que dije 'OK, Ron, no te preocupes, estoy preparado" bla bla bla', ya sabes".

Montoya: "Estoy jodido"

Juan Pablo Montoya Photo by: XPB Images

A pesar de haber recibido la llamada del máximo responsable de McLaren por aquel entonces, De la Rosa no se quedó conforme y decidió hablar con el protagonista de la lesión.

"Inmediatamente llamé a Juan Pablo, teníamos una buena relación, él habla español, y le dije 'Juan Pablo... ¿Cómo estás hombre? Quiero decir que Ron me acaba de llamar diciendo que podrías tener una ligera lesión' y él dijo 'No, Pedro. No es una lesión leve, estoy jodido'. Así que... cuando dijo eso yo dije 'OK, que te recuperes bien' y simplemente colgué el teléfono... y yo estaba como... estaba nervioso, realmente nervioso, la oportunidad que he estado esperando toda mi vida está de repente ahí, ya sabes, por una llamada telefónica. Dos llamadas telefónicas, en realidad".

"Pero no fue hasta el miércoles que recibí la confirmación de McLaren de que Juan Pablo no estaba en condiciones de correr, el miércoles antes de la carrera. Y lo sabía desde hace una semana que Juan Pablo... no había manera de que pudiera siquiera caminar... Estaba volando a Bahréin como piloto de reserva, y recuerdo que volé de Europa a Dubai, llegué allí, y cuando estaba cambiando de avión Martin Whitmarsh (director deportivo de McLaren) me llamó para decirme que conduciría en lugar de Juan Pablo. Y yo soné como sorprendido 'Oh, ¿en serio? Son muy buenas noticias', y ya lo sabía todo, porque tenía toda la información".

Sobre la curiosa manera de manejarse internamente en McLaren, De la Rosa agregó: “Bueno, fueron los canales oficiales porque también tenían su problema contractual con Alex. Creo que tenía que ser él (el que corra), pero Alex no cabía en el coche (por su altura). Así que fui el último en saberlo. Pero en realidad, debido a mi relación con Alex y con Juan Pablo, sabía desde hace mucho tiempo que iba a hacer (la carrera).

Finalmente De la Rosa disputó aquel GP de Bahréin, donde finalizó quinto, dos lugares por detrás de Kimi Raikkonen, el otro piloto de McLaren, y a la siguiente carrera en San Marino fue Wurz el que reemplazó a Montoya, quien regresaría en el GP de España para una temporada en la que lograría tres victorias en su camino a terminar cuarto en el campeonato.

Repasa todas las victorias de Juan Pablo Montoya al más alto nivel del automovilismo: