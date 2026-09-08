Montoya: Mercedes debería haber hecho una doble parada con Russell y Antonelli en Monza

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya cree que Mercedes comprometió el Gran Premio de Italia de George Russell al no hacer una doble parada en boxes con sus pilotos bajo el coche de seguridad virtual.

Mercedes logró un doblete en Monza liderado por el héroe local Kimi Antonelli, quien remontó desde el 19º puesto de la parrilla para convertirse en el primer ganador italiano en el circuito desde 1966. Pero Russell controló las primeras fases de la carrera y estaba posicionado como el principal candidato a la victoria antes de que un período de coche de seguridad virtual a mitad de carrera alterara su carrera.

El británico, que lideraba en ese momento, se quedó en pista mientras Antonelli entraba en boxes. El italiano luego logró remontar entre el pelotón y adelantó a Russell para ganar.

Hablando en el programa posterior a la carrera de F1 TV, Montoya argumentó que Mercedes debería haber dado a Russell la prioridad en la parada en boxes.

"Iba liderando y debería haber tenido la prioridad en la parada en boxes. Cuando salió ese coche de seguridad virtual, en ese momento, es más rápido parar que quedarse fuera. Deberían haberlo parado, deberían haber hecho una doble parada con él, y debería haber parado por delante de Antonelli," explicó el colombiano.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Y no digo que Antonelli no lo hubiera alcanzado igualmente y ganado la carrera, pero habría sido una lucha realmente reñida como vimos antes. Habría sido una carrera realmente genial al final para todos nosotros."

El jefe del equipo, Toto Wolff, abordó las afirmaciones de que la estrategia de la escudería de Brackley favoreció a Antonelli. "La estrategia a dos paradas era la mejor, pero no pensamos que fuera el caso, así que eso en realidad fue bueno para él," dijo a Sky Sports F1 después de la carrera.

"Pero hoy no había nada que lo hubiera detenido [a Antonelli]. George luchó con herramientas desgastadas al final, así que estoy muy contento por el uno-dos."

Cuando se le preguntó si había otras opciones para Russell, Wolff añadió: "No, George iba con el duro y necesitábamos ir a una parada, así que no había ninguna posibilidad."

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