Montoya menciona a dos pilotos que se beneficiarán del regreso de la F1 a Sepang

El ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya ha sostenido que el próximo regreso de la serie a Malasia favorecerá al cuatro veces campeón Max Verstappen y al actual líder del campeonato Kimi Antonelli.

La F1 confirmó recientemente que el Gran Premio de Baréin, que había sido cancelado en abril debido al conflicto en Oriente Medio, se celebrará en el Sepang International Circuit de Malasia durante el fin de semana del 2 al 4 de octubre.

Mientras hablaba del cambio de calendario durante el programa posterior a la carrera de F1 TV, Montoya reveló que el circuito es uno de sus favoritos.

"Es increíble. He corrido allí y es impresionante", dijo el colombiano. "Sinceramente, es mi circuito de Fórmula 1 favorito de todos. O sea, si me preguntas cuál es mi circuito favorito, es ese. Tienes que ser especialmente valiente para ser rápido allí.

"No es porque las curvas de alta velocidad no se hagan a fondo, sino que están casi a fondo si crees que eres lo bastante valiente o lo bastante estúpido como para intentarlo. Muchas veces lo conseguí y muchas veces me salí allí."

Montoya cree que el circuito se adaptará perfectamente a Verstappen, que ganó la última carrera allí en 2017, y a Antonelli.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Era uno de esos circuitos [para] llevar el coche al límite", añadió Montoya. "Creo que es un circuito increíble para un tipo como Max, a quien le gusta llevar el coche al límite. Creo que Antonelli también va a tener éxito allí. Así que va a ser realmente genial verlo. También va a hacer mucho calor."

El ex piloto de IndyCar Series James Hinchcliffe, que acompañó a Montoya en la retransmisión, afirmó que era una "colaboración brillante para garantizar que veamos otra carrera esta temporada" antes de añadir que no había estado antes en el recinto.

El Gran Premio de Bahréin, que se celebrará en Malasia, formará parte de una triple cita. El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá lugar del 24 al 26 de septiembre, seguido del Gran Premio de Baréin del 2 al 4 de octubre y del Gran Premio de Singapur del 9 al 11 de octubre.