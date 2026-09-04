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Fórmula 1 GP de Italia

Montoya predice "mucho drama" entre Hamilton y Leclerc en Monza

Juan Pablo Montoya espera tensión entre los compañeros de equipo de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, en el Gran Premio de Italia.

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya ha pronosticado "mucho drama" entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el Gran Premio de Italia, mientras ambos pilotos de Ferrari luchan por la victoria frente a la apasionada afición local.

Ferrari llega a su carrera de casa con una decoración revisada que rinde homenaje a Michael Schumacher y con la oportunidad de luchar por la victoria. Con el líder del campeonato de Mercedes, Kimi Antonelli, cumpliendo una sanción en la parrilla este fin de semana, el equipo de Maranello está en posición de desafiar a Lando Norris, ganador de las últimas dos carreras, y a George Russell, de Mercedes, en la parte delantera de la parrilla.

Pero Montoya cree que el prestigio de ganar en Italia amplificará una rivalidad interna en Ferrari.

"Ferrari ha hecho un muy buen trabajo este año con el coche," explicó Montoya durante Weekend Warm-Up de F1 TV.

"Lo que vamos a ver es mucho drama entre los compañeros de equipo esta semana porque quien venza al otro aquí, para ellos, es un gran honor, especialmente si tienen una oportunidad de ganar la carrera."

Ferrari fue objeto de críticas por no emitir órdenes de equipo durante el Gran Premio de los Países Bajos, lo que provocó una serie de mensajes de radio frustrados de Hamilton. El siete veces campeón asumió posteriormente la responsabilidad por las quejas, explicando que no mostró la mejor versión de sí mismo.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Simplemente está jugando el juego de la manera correcta," añadió Montoya sobre la declaración de Hamilton. "Necesitó salir públicamente y decir: 'Fui demasiado emocional y todo eso.'"

Cuando se le preguntó si se habría disculpado en esa situación, el expiloto añadió: "Bueno, no creo que él realmente lo hiciera tampoco. Hizo lo políticamente correcto. Está jugando el juego, y todos están jugando el juego.

"Al final del día, quieren ganarse el uno al otro, y vienen aquí y Charles también ha encontrado algo de velocidad últimamente. Esta carrera para ellos es algo muy importante.

"Si eres Charles y ves lo que hizo Lewis al llegar con el F40 y todo eso, es como: 'Oh, realmente necesito ganarle esta semana.' Esas son las oportunidades en las que de verdad quieres ponerte por delante de tu compañero de equipo."

Hamilton está actualmente a 59 puntos del líder del campeonato Antonelli en la clasificación e igualado a puntos con George Russell en segundo lugar. Leclerc ocupa el quinto puesto, a 87 puntos de Antonelli.

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