Cuánto realmente cambió Monza con los polémicos nuevos bordillos

La remodelación del circuito de Monza, que ha costado 21 millones de euros, ha sido uno de los principales temas de conversación en la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 2024, pero ahora hemos tenido la oportunidad de ver el impacto real de los polémicos cambios en los bordillos a pie de pista.

Motorsport.com se dirigió a la famosa chicana de Ascari para ver cómo tomaban los coches la secuencia de tres partes que conduce a la recta de atrás de Monza ahora que sus bordillos han sido rebajados y aplanados.

Daniel Ricciardo, piloto de RB, dijo que el jueves antes de salir hoy a la pista que la curva "ahora es muy a fondo", mientras que George Russell, de Mercedes, consideró que los cambios "van a ofrecer la oportunidad a los pilotos de cortar la curva".

Después de salir de la parte superior del paddock y observar al personal de motores Renault protestando por la idea de Alpine de convertirse en equipo cliente de motores Mercedes -los que estaban en la tribuna más allá de la línea de salida se pusieron de pie para mostrar su pancarta y aplaudieron educadamente a Esteban Ocon y Pierre Gasly que salían de boxes al comienzo de la FP1 - tomamos a la derecha para dejar el largo paseo hasta la curva 1 y cortamos a través del centro del campo para llegar a Ascari.

A medida que avanzamos bajo el sol abrasador de finales de verano aquí en Lombardía, los comentaristas del circuito se emocionan con las primeras vueltas de Andrea Kimi Antonelli. Sus comentarios alcanzan su punto álgido cuando pone el Mercedes W15 de Russell en cabeza con su primera vuelta y luego hay cierta agonía en el aire cuando se estrella contra las barreras de la Parabólica en su segunda vuelta lanzada justo cuando llegamos a nuestro punto final en Ascari.

Después de un retraso de 13 minutos, por fin podemos ver cómo los pilotos de hecho toman mucho más los bordillos por aquí en comparación con sus líneas de 2023 alrededor de los antiguos bordillos. Estos tenían desagües que bajaban ligeramente desde los bordillos principales por donde los pilotos intentaban pasar sus neumáticos para clavar sus trayectorias.

El nuevo paso por los bordillos se aplica sobre todo a la segunda y tercera parte de la secuencia Ascari; los coches siguen siendo anchos en la primera parte, ya que así pueden llevar más velocidad a la segunda parte, que es más larga.

El Aston Martin Vantage Safety Car Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Lando Norris llama la atención desde el principio, ya que pasa por encima de los bordillos en el tercer vértice con mucha más fuerza que los demás pilotos de cabeza y, en particular, que su compañero de equipo, Oscar Piastri. Pero Norris no está cortando escandalosamente este punto como se temía el jueves. No parece que esté arriesgando los límites de la pista, ni que esté restando espectáculo a la visión de la pista.

Durante gran parte de la sesión, lo que más nos ha llamado la atención es cómo los pilotos de Williams, Alex Albon y el novato argentino Franco Colapinto, se ven en apuros al pasar por el complejo Ascari en sus vueltas rápidas.

Pasado el ecuador de la sesión, Albon salva de forma impresionante un enorme golpe trasero entre los vértices del segundo y tercer elemento de Ascari, mientras que Colapinto está derrapando tanto que su coche casi se va a la deriva a través de Ascari. Sin embargo, esto no supone un gran castigo en la tabla de tiempos para Williams, ya que Albon termina octavo en la FP1 y Colapinto es un aceptable 17º.

Al final de la sesión, los cambios que Mercedes ha hecho en el coche de Lewis Hamilton hacen que su parte trasera eche chispas después de patinar sobre los tres bordillos del vértice, pero el siete veces campeón del mundo no los está atacando con fuerza. Después de todo, siguen siendo coches de F1 con efecto suelo.

Max Verstappen es un buen ejemplo de las diferencias que existen entre las gomas nuevas y las usadas. Al marcar el tiempo de 1m21.676s que encabezará FP1, el Red Bull está totalmente plantado a través de cada parte de Ascari - saltando entre los dos últimos vértices que realmente podemos ver desde nuestro punto de vista en la salida de la secuencia como si en trayectorias en línea recta a través de las curvas.

Por el contrario, Piastri y Hamilton necesitan acomodar el volante mientras completan las tandas largas de la parte final. El primero parecía haber estado luchando con su McLaren en la primera parte de Ascari cuando el viento se levantó a falta de 20 minutos, pero al final de su tanda larga su parte trasera también se está moviendo regularmente cada vez entre el segundo y el tercer vértice.

A estas alturas parece que la preocupación de que los cambios en los bordillos de Ascari arruinaran el espectáculo de Monza y reavivaran la pesadilla de los límites de pista de la que la F1 creía haberse librado era un poco exagerada. Los pilotos están corriendo en los bordillos ahora que pueden, pero el espectáculo desde la pista parece poco diferente en comparación con cuando vinimos aquí en 2023.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

El mejor tiempo de Verstappen es casi exactamente un segundo más rápido que el que marcó para liderar la sesión FP1 de 2023, pero entonces estaba usando el neumático duro en comparación con los blandos esta vez, ya que Red Bull se unió al resto para ver cómo el nuevo asfalto más oscuro castiga los neumáticos desde el principio en este evento.

Esto, además de las advertencias habituales sobre los modos de motor y la carga de combustible, debe tenerse en cuenta en todo lo que estamos informando desde la FP1 en pista, pero una comparación de los datos GPS de Verstappen año tras año es, sin embargo, reveladora. Aquí, los niveles de agarre que ofrece el nuevo asfalto también marcarán una diferencia crítica que vale la pena recordar.

Curiosamente, la velocidad mínima de Verstappen a través de Ascari en 2024 en su vuelta más rápida es de 173,92 km/h, mientras que en 2023 fue de 181,92 km/h.

Los datos también muestran que Verstappen pasó una fracción más de tiempo sin acelerar después del primer vértice de Ascari de lo que lo hizo en esta etapa en 2023 -porque estaba esperando a que el coche saliera disparado hacia los nuevos bordillos antes de pisar el acelerador de nuevo y mantenerlo inmovilizado durante el resto del complejo.

Pero, no lo olvidemos, esto es sólo la FP1 y, Antonelli aparte, los pilotos sólo están empezando a empujar el límite del desafío de la velocidad abrasadora de Monza...